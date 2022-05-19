Пекло в Ізюмі: рашисти зґвалтували трьох дев'ятирічних дівчаток на очах у матері

Загарбники РФ ґвалтують місцевих жителів в Україні / Reuters

На тимчасово захопленій території України російські окупанти ґвалтують місцевих жителів, розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Як повідомила вона в Telegram, жертвами згвалтування стають не тільки жінки, а й діти - хлопчики і дівчатка, і навіть чоловіки у віці.

"Вчора тільки за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років", - розповіла вона.

Крім того, за її словами, за останню добу отримали 56 дзвінків.

"Трійнята 9 років, дівчатка. Згвалтовані рашистами, мають важкі травми статевих органів. Все це на очах у матері, вона в шоковому стані. Ізюм", - розповіла уповноважена ВР.

Вона додала, що таких випадків безліч.

"Звернулася мама, на її очах дев'ятимісячну доньку зґвалтували свічкою. Однорічного хлопчика зґвалтували двоє, помер. Дівчинка двох років, зґвалтували двоє, залишилася жива", - каже омбудсмен.

При цьому гвалтують навіть літніх чоловіків.

"Зґвалтовані чоловіки 67 і 78 років", - додала Денісова.

читайте такожЖінок ґвалтували по черзі: названо ім'я ще одного військового злочинця РФ

Нагадаємо, раніше була встановлена особа ще одного російського окупанта, який у Київській області ґвалтував жінок.

Військовим злочинцем виявився 20-річний радіотелефоніст 30-ї окремої мотострілецької бригади Булат Фассахов.

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