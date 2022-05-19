Пекло в Ізюмі: рашисти зґвалтували трьох дев'ятирічних дівчаток на очах у матері

Жертвами згвалтувань стають не тільки жінки, а й діти - хлопчики і дівчатка, і навіть чоловіки у віці.
На тимчасово захопленій території України російські окупанти ґвалтують місцевих жителів, розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Як повідомила вона в Telegram, жертвами згвалтування стають не тільки жінки, а й діти - хлопчики і дівчатка, і навіть чоловіки у віці.
"Вчора тільки за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років", - розповіла вона.
Крім того, за її словами, за останню добу отримали 56 дзвінків.
"Трійнята 9 років, дівчатка. Згвалтовані рашистами, мають важкі травми статевих органів. Все це на очах у матері, вона в шоковому стані. Ізюм", - розповіла уповноважена ВР.
Вона додала, що таких випадків безліч.
"Звернулася мама, на її очах дев'ятимісячну доньку зґвалтували свічкою. Однорічного хлопчика зґвалтували двоє, помер. Дівчинка двох років, зґвалтували двоє, залишилася жива", - каже омбудсмен.
При цьому гвалтують навіть літніх чоловіків.
"Зґвалтовані чоловіки 67 і 78 років", - додала Денісова.
читайте такожЖінок ґвалтували по черзі: названо ім'я ще одного військового злочинця РФ
Нагадаємо, раніше була встановлена особа ще одного російського окупанта, який у Київській області ґвалтував жінок.
Військовим злочинцем виявився 20-річний радіотелефоніст 30-ї окремої мотострілецької бригади Булат Фассахов.
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