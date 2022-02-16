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6-річну дитину шукали всім селом: під Дніпром трапилася страшна трагедія з хлопчиком

16 лютого 2022, 21:32

Хлопчик тільки минулого року пішов у перший клас.

подія
Дитину знайшли мертвою / pixabay, Обозреватель

15 лютого в Дніпропетровській області знайшли зниклого 6-річного Ярослава Галата мертвим. Як стало відомо, хлопчик зник по дорозі до бабусі.

До його пошуків крім поліції підключилися місцеві жителі, проте тільки до вечора рибалки виявили мертву дитину в річці в 15 метрах від берега.Трагедія сталася в селі Новопавлівка Межівського району. Ярослав відправився до бабусі, але так і не дійшов до неї. За словами однієї з місцевих мешканок, шлях дитини проходив через річку.

"Вона у нас начебто дрібна, через неї перекинутий Саморобний місток. Можливо, він з нього впав. Чому - ніхто поки не знає. Задивився, послизнувся - важко сказати. Але шукали його кілька годин, вже всі місцеві підключилися. А потім рибалки взяли човен і попливли оглядати річку. Так його і знайшли", - розповідає вона, передає Обозреватель.

Шукали всім селом

Волонтери з Павлоградської групи "Пошук зниклих людей" кажуть, що до них звернулися правоохоронці з проханням допомогти з пошуком дитини.

"Але ми туди доїхати навіть не встигли, до вечора години через півтори після дзвінка поліції нам вже повідомили, що знайшли тіло. Так що ні ми, ні кінологи не встигли на місце", - кажуть в організації.

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У свою чергу в сільській раді Новопавлівки відмовилися пояснити, в якому стані місток, по якому могла проходити дитина.

Ярослав був дуже дружним

Ярослав був не єдиною дитиною в сім'ї. У батьків залишилася ще молодша дочка. Сам хлопчик тільки в минулому році пішов у перший клас. Мама одного з однокласників розповідає, що він був дуже відкритим і доброю дитиною.

"Йому подобалося вчитися, він такий старанний. У них в минулому році був випускний в садку, він там теж брав участь у виступі. Я спочатку почула, що хтось у нас пропав у селі, але не знала, що Ярослав. Говорили, що маленький хлопчик. І вже до вечора стало відомо, що це однокласник і його знайшли в річці. Ми дуже засмучені через його загибель, діти плачуть", - каже жінка.

Батьки Ярослава працюють на місцевому агропідприємстві. У селі дуже добре відгукуються про сім'ю.

У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що тіло дитини знайшли в річці в 15 метрах від берега. Але точну причину смерті повинна встановити судмедекспертиза.

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Раніше повідомлялося, що у Харкові 12-річний підліток був змушений жити в холодному житлі і спати на підлозі. Голодну дитину підгодовували сусіди, адже вдома зовсім не було їжі. Дитину забрали у горе-матері.

Також на Полтавщині загадково померла 3-річна дівчинка. У дитини була підвищена температура, а потім діагностували набряк головного мозку. Врятувати дівчинку не вдалося.

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