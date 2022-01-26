Молодого сумчанина, який зник дорогою до Києва, знайшли мертвим

29-річний чоловік виїхав з міста Ромни.
18 січня в Сумській області зник житель міста Ромни. Тепер 29-річного чоловіка знайшли мертвим.
Як повідомили пошуковці "пошуково-рятувальної волонтерської Асоціації", чоловік сів у маршрутку в напрямку Києва і більше не вийшов на зв'язок. Рідні забили на сполох і звернулися в поліцію і до волонтерів.
Волонтери стверджують, що він загинув, проте офіційної інформації про те, що стало причиною смерті чоловіка, поки немає.
Нагадаємо, в Польщі по дорозі на роботу вбили і пограбували українську заробітчанку з Бердичева. З жінкою по-звірячому розправився невідомий чоловік, якого зараз розшукує поліція.
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Автор: Уляна Виноградова