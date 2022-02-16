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Не дійшов додому зі школи: на Дніпропетровщині знайшли мертвим зниклого 6-річного хлопчика

16 лютого 2022, 10:00

На пошуки дитини кинули всі сили правоохоронці і місцеві жителі.

На Дніпропетровщині знайшли мертвим зниклого 6-річного Ярослава/ ua.depositphotos.com, antikor.com.ua

У Дніпропетровській області знайшли мервим 6-річного хлопчика, який зник напередодні – ввечері у вівторок, 15 лютого.

Тіло дитини знайшли під кригою на місцевій річці Солона, повідомляє пресслужба ДСНС.

6-річний хлопчик перед цим вранці пішов до школи, проте додому після уроків не повернувся. Батьки забили на сполох і викликали поліцію. Хлопчика кілька годин шукали поліцейські та місцеві мешканці. Знайшли його під льодом на річці.

Про виявлення тіла дитини у селі Новопавлівка Синельниківського району рятувальникам повідомили о 20:00.

"Тіло потонулої дитини виявили на поверхні водойми під кригою у 15-ти метрах від берега. Обставини події встановлюють правоохоронні органи", – йдеться у повідомленні.

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Про пошук 6-річного Ярослава повідомляли також у групі "Пошук зниклих дітей" у Facebook – через соцмережі волонтери збирали пошукову групу. У коментарях до допису пізніше повідомили, що хлопчик потонув у річці.

Раніше повідомлялося, що у Харкові 12-річний підліток був змушений жити у холодному житлі й спати на підлозі. Голодну дитину підгодовували сусіди, адже вдома зовсім не було їжі. Дитину забрали у горе-матері.

Також на Полтавщині загадково померла 3-річна дівчинка. У дитини була підвищена температура, а потім діагностували набряк головного мозку. Врятувати дівчинку не вдалося.

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