Тиждень носила мертвий плід через відмову в аборті: у Польщі померла вагітна двійнею жінка

Родичі стверджують, що у жінки розвинувся сепсис.
У Польщі в Ченстохові померла 37-річна жінка. Вона була вагітна близнюк. Майбутня мати померла через те, що медики відмовлялися робити їй аборт. Вони просто чекали,що плід помре сам.
Як повідомляти "Нова Польща", покійна потрапила в лікарню з сильними болями в животі. З'ясувалося, що у неї завмер один плід. Весь тиждень жінка носила в собі мертву дитину, а лікарі чекали, поки помре інший. Тільки після цього їй зробили аборт.
Родичі впевнені, що у жінки розвинувся сепсис. Хоча в медичних документах вагітної лікарі цього ніде не вказали.
23 січня у польки зупинилося серце, але її успішно реанімували. Однак на наступний день почалася агонія, а більшість органів перестали працювати. Жінка померла 25 січня вже в іншій лікарні. У неї залишилося троє дітей.
Тим часом, на даний момент аборт в Польщі можна зробити тільки, якщо жінка завагітніла через згвалтування або якщо плід загрожує життю або здоров'ю матері.
Нагадаємо, це не перший подібний випадок в даній країні. Раніше в польському місті Пщина у лікарні померла вагітна жінка. Вона була госпіталізована через зникнення навколоплідних вод. Адвокати вважають, що винними у смерті породіллі є лікарі.
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