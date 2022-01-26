Тиждень носила мертвий плід через відмову в аборті: у Польщі померла вагітна двійнею жінка

Лікарі чекали, поки плід помре сам / pixabay.com

У Польщі в Ченстохові померла 37-річна жінка. Вона була вагітна близнюк. Майбутня мати померла через те, що медики відмовлялися робити їй аборт. Вони просто чекали,що плід помре сам.

Як повідомляти "Нова Польща", покійна потрапила в лікарню з сильними болями в животі. З'ясувалося, що у неї завмер один плід. Весь тиждень жінка носила в собі мертву дитину, а лікарі чекали, поки помре інший. Тільки після цього їй зробили аборт.

Родичі впевнені, що у жінки розвинувся сепсис. Хоча в медичних документах вагітної лікарі цього ніде не вказали.

23 січня у польки зупинилося серце, але її успішно реанімували. Однак на наступний день почалася агонія, а більшість органів перестали працювати. Жінка померла 25 січня вже в іншій лікарні. У неї залишилося троє дітей.

Тим часом, на даний момент аборт в Польщі можна зробити тільки, якщо жінка завагітніла через згвалтування або якщо плід загрожує життю або здоров'ю матері.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок в даній країні. Раніше в польському місті Пщина у лікарні померла вагітна жінка. Вона була госпіталізована через зникнення навколоплідних вод. Адвокати вважають, що винними у смерті породіллі є лікарі.

Читайте також: