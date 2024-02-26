"Розвідка не дістає до Києва": у ГУР розповіли про наслідки знищення літаків РФ

РФ може протиставити проти України близько трьохсот бойових літаків. Якщо ЗСУ збиватимуть щодня по два літаки, то результат буде помітним.

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Вадим Скібіцький розповів про наслідки знищення російського А-50 / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Вікіпедія

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що після знищення російського літака А-50, окупанти відсунули район бойового чергування та втратили дальність ведення розвідки.

"Це дуже позитивно для нас. Тобто, якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то зараз вже - з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки", - сказав Скібіцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, країна-агресор РФ може протиставити проти України близько трьохсот бойових літаків. Якщо ЗСУ збиватимуть щодня по два літаки, то результат буде помітним.

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Скібіцький додав, що росіяни бояться наближатися до зони дії нашої ППО. Подібна ситуація буде з авіацією.

"Будуть потужні засоби, більше засобів протиповітряної оборони. Авіація, ті ж F-16, не дозволять противнику працювати на малій дальності від лінії фронту. Тоді вже не буде 75 ворожих бомб по Авдіївці за одну добу, або по Кринках, де росіяни кидали, наприклад, 35-45 бомб по одному нашому маленькому плацдарму. Наша авіація буде ефективна, а наші пілоти досвідчені, навчені, мотивовані та високопрофесійні", — зазначив Скібіцький.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Ліквідація російського літака А-50У

Увечері 23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. Це вже другий такий збитий російський літак.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам. Вони відстежували місцезнаходження російських бортів.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнили, що літак дальнього радіолокаційного виявлення ВКС РФ А-50У був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі.

У ГУР також опублікували перехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35, який підтверджує збиття російського літака А-50У.

У російському літаку А-50 загинули десять окупантів, зокрема, п'ять майорів, три капітани, прапорщик і лейтенант. Про це пише Українська правда з посиланням на джерела.

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

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