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"Розвідка не дістає до Києва": у ГУР розповіли про наслідки знищення літаків РФ

Анна Ярославська
26 лютого 2024, 12:42
РФ може протиставити проти України близько трьохсот бойових літаків. Якщо ЗСУ збиватимуть щодня по два літаки, то результат буде помітним.
Вадим Скібіцький, А-50
Вадим Скібіцький розповів про наслідки знищення російського А-50 / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Вікіпедія

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що після знищення російського літака А-50, окупанти відсунули район бойового чергування та втратили дальність ведення розвідки.

"Це дуже позитивно для нас. Тобто, якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то зараз вже - з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки", - сказав Скібіцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, країна-агресор РФ може протиставити проти України близько трьохсот бойових літаків. Якщо ЗСУ збиватимуть щодня по два літаки, то результат буде помітним.

відео дня

Скібіцький додав, що росіяни бояться наближатися до зони дії нашої ППО. Подібна ситуація буде з авіацією.

"Будуть потужні засоби, більше засобів протиповітряної оборони. Авіація, ті ж F-16, не дозволять противнику працювати на малій дальності від лінії фронту. Тоді вже не буде 75 ворожих бомб по Авдіївці за одну добу, або по Кринках, де росіяни кидали, наприклад, 35-45 бомб по одному нашому маленькому плацдарму. Наша авіація буде ефективна, а наші пілоти досвідчені, навчені, мотивовані та високопрофесійні", — зазначив Скібіцький.

Хто такий Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Ліквідація російського літака А-50У

Увечері 23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. Це вже другий такий збитий російський літак.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам. Вони відстежували місцезнаходження російських бортів.

Інфографіка а-50

У Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнили, що літак дальнього радіолокаційного виявлення ВКС РФ А-50У був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі.

У ГУР також опублікували перехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35, який підтверджує збиття російського літака А-50У.

У російському літаку А-50 загинули десять окупантів, зокрема, п'ять майорів, три капітани, прапорщик і лейтенант. Про це пише Українська правда з посиланням на джерела.

Що відомо про літак А-50

А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50.

А-50 може застосовуватися:

  • для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;
  • для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;
  • для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;
  • може служити повітряним командним пунктом.

А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них.

На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

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