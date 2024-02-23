"Буде пізно": Арахамія скаржиться на проблеми з мобілізацією

Українська армія потребує неодмінного підкріплення і доукомплектації людьми.

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Арахамія скаржиться на проблеми з мобілізацією / колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна повинна прийняти величезний виклик, пов'язаний з мобілізацією, незважаючи на протиріччя в соціумі. Про це заявив голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю журналістці Наталії Мосійчук.

За словами Арахамії, громадяни не хочуть вступати до Збройних Сил України , а бригади в цей момент потребують доукомплектації. Він стверджує, що деякі підрозділи ЗСУ наповнені тільки на 40% і це все може привести до того, що Україна "дограється".

"Є дуже великий виклик. З одного боку суспільство не хоче вже мобілізації, ми це вже бачимо, з іншого боку в армії потребують мобілізації, тому що є бригади де рівень комплектування 40%", - пояснив чиновник. відео дня

Маленькі донати - не борг Батьківщині

Також Давид Арахамія повідомив, що багато розслабляються і вважають, що маленькі донати дозволяють думати, що борг Батьківщині закритий, проте це не так. Народний депутат додав, що така політика в суспільстві може призвести до того, що війська Росії можуть знову опинитися під Києвом і тоді єдність вже не допоможе.

"Але можна так догратися, що буде 20% комплектації... Під Києвом у нас з'являться миттєво війська і "знову єдність", але буде вже пізно", - прогнозує нардеп.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, питання про мобілізацію в Україні комплексне - але в першу чергу він стосується ротації військовослужбовців на фронті. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Також, відповідальність за провалену мобілізацію в Україні не ляже на одні плечі, вона буде колективною. Такий коментар дав Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосійчук.

До того ж, в Україні правила бронювання працівників оборонних підприємств тепер спрощені. Про це повідомили в прес-службі Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Як кажуть чиновники, компаніям, які працюють на потреби армії, запропоновано два варіанти бронювання.

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