Хто відповість за провалену мобілізацію: коментар секретаря РНБО

В Україні прийняли новий законопроект про мобілізацію в першому читанні. Як складеться його доля - поки невідомо.

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Хто відповість за провалену мобілізацію: / колаж: Главред, фото: 36обмп, Вікімедіа

Відповідальність за провалену мобілізацію в Україні не ляже на одні плечі, вона буде колективною. Такий коментар дав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в інтерв'ю Наталії Мосійчук.

За словами Данилова, в Україні кожен місяць відбувається постійний призов до Збройних Сил України, зупинити який неможливо як мінімум з тієї причини, що захисники і захисниці України регулярно отримують поранення на фронті і потребують відпочинку.

"І ми маємо розуміння, що це має бути те підкріплення, яке буде підготовленим, яке має розуміння, де і яким способом буде служити. Коли ми говоримо, що хтось провалив мобілізацію...Сьогодні є цифра - коли був початок війни, дуже багато людей пішло воювати навіть не заходячи до військкомату. Вони розуміли, де відбувається бій, вони підходили до бойової одиниці, ставали в стрій - їх фактично всіх приймали, тому що була така ситуація, - коментує секретар РНБО.

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При цьому Олексій Данилов згоден з тим, що в роботі ТЦК необхідно наводити порядок, щоб в них не проявлялося те, що і не повинно було проявлятися.

"Це ж люди, вони іноді бувають слабкі. Іноді хтось за когось може попросити. У нас є ще лікарський компонент досить великий в цьому процесі. Питання непросте, але треба розуміти, що це відповідальність усіх нас за нашу країну. І знаходити тут крайнього, що одна людина винна в тому, що у нас така ситуація, не зовсім коректно. Це всі ми", - підсумував він.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, народні депутати мають 14 днів між першим і другим читанням, щоб пропонувати зміни і доповнення до законопроекту про мобілізацію. Про це повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

Також, не так давно у Міністерстві юстиції України висунули пропозицію про мобілізацію ув'язнених, не питаючи їх рішення. Трохи пізніше стало відомо, як їх можуть використовувати на фронті.

До того ж, питання про мобілізацію в Україні комплексне - але в першу чергу ввоно стосується ротації військовослужбовців на фронті. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки.

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