Штрафом не обмежиться: керівник ТЦК розповів про наслідки неявки за повісткою

Рішення про призов до Збройних сил України приймається в останню чергу, зазначив керівник ТЦК та СП.

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У ТЦК розповіли, що буде, якщо проігнорувати отриману повістку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Неявка за повісткою до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки тягне за собою адміністративну відповідальність, у вигляді штрафу від 3,4 до 5,1 тисяч гривень. Про це розповів керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв’ю виданню Telegraf.

"Відповідальність визначена законом. Отримати повістку, яка передбачає прибуття до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних, можуть усі військовозобов’язані, які й без повістки повинні самі прибути до РТЦК та уточнити свої дані. Про це наголошується вже не перший рік", - зазначив він.

Представник ТЦК зауважив, що у разі неявки особи за повісткою, її дані передадуть до Нацполіції для проведення розшуку. Після розшуку людину доставлять до РТЦК, де на нього складуть адмінпротокол по ст. 210 ч. 2.

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"Після цього він сплатить штраф і все одно буде уточнювати свої облікові дані. А якщо є необхідність, тобто пройшли строки, то буде направлений на проходження військово-лікарської комісії", - наголосив Волков.

За його словами, якщо виявиться, що особа є придатною до проходження військової служби, то її морально-психологічний стан буде оцінений фахівцями групи морально-психологічного забезпечення. Лише після цього буде прийняте рішення щодо призову в Збройні сили України.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України потребують обов'язкової мобілізації не менше 250-300 тисяч людей. Генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко зазначив, що перший етап мобілізації 300 тисяч осіб має відбутися в прискореному порядку.

Також голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна стоїть перед величезним викликом у зв'язку з мобілізацією, незважаючи на протиріччя в суспільстві. Він наголошує, що деякі підрозділи ЗСУ потребують доукомплектування, бо вони наповнені лише на 40%.

Крім цього, в Україні спростили правила бронювання працівників оборонних підприємств. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості зауважило, що компаніям, які працюють на потреби армії, запропоновано два варіанти бронювання.

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