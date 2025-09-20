Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні упродовж тижня
- Де і в які дні буде температура до +30 градусів
- Коли в Україні різко похолодає і температура впаде до +2 градусів
Погода в Україні на початку нового тижня порадує українців літніми температурами та сонячною погодою. У деяких областях вдень температура повітря буде підійматися навіть до +30 градусів.
Це означає, що метеорологічне літо продовжується. Про те, якою буде погода у наступні сім днів, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха, повідомляють Факти ICTV.
У найближчі три ночі очікується температура повітря +8…+15 градусів. Вдень 21-22 вересня в Україні практично по всіх областях буде від +22 до +29 градусів тепла.
У вівторок і середу, 23-24 вересня, погодні умови суттєво не зміняться. В ці дні температура повітря триматиметься вночі на рівні +11…+17 градусів
"Тобто це практично такі ж показники, як і влітку. А у денні години очікується +24 градуси, подекуди навіть +30 градусів. Лише 24-го числа у північно-західній частині буде хмарно, температура знизиться до +23 градусів", – розповіла Птуха.
У середу, 24 вересня, у більшості областей опадів не буде. Дощі очікуються лише у західних регіонах, подекуди будуть дощі з грозами.
Коли в Україні похолодає
Після четверга, 25 вересня, очікується зниження температурних показників. Вночі буде у межах +2…+9 градусів, що відчутно нижче.
"Південь України залишається, звичайно, теплішим, там вночі десь +10…+13 градусів. А денний максимум на території країни також знижується. Починаючи з 25-го числа, температурний режим буде у межах +14…+20 градусів, – додала синоптикиня.
Погода в Україні – останні новини
Як повідомляв Главред, Україну накриє похолодання – українцям видали важливе попередження. Скоро погодні умови в нашій країні різко зміняться.
Також раніше повідомлялося, коли в Україну прийде бабине літо – синоптик назвала дати різкої спеки. Коли в Україні потеплішає до +30, розповіла синоптик Укргідрометцентру.
Нагадаємо, в Україні різко зміниться погода – новий прогноз від синоптиків. Погода в Сумах буде найпрохолоднішою 20 вересня. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.
Вас також може зацікавити:
- Яка тварина захована на малюнку: тільки одиниці вгадають за 5 секунд
- Чи можна за життя вибирати собі місце на кладовищі: священник відповів
- Де помилка на малюнку сімейної вечері: лише найуважніші знайдуть її за 11 секунд
Про персону: Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред