Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

Альона Вороніна
20 вересня 2025, 15:01
Скоро погодні умови в Україні різко зміняться – синоптикиня розповіла, до чого готуватися.
Погода в Україні - температура впаде до +2/ Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні упродовж тижня
  • Де і в які дні буде температура до +30 градусів
  • Коли в Україні різко похолодає і температура впаде до +2 градусів

Погода в Україні на початку нового тижня порадує українців літніми температурами та сонячною погодою. У деяких областях вдень температура повітря буде підійматися навіть до +30 градусів.

Це означає, що метеорологічне літо продовжується. Про те, якою буде погода у наступні сім днів, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха, повідомляють Факти ICTV.

У найближчі три ночі очікується температура повітря +8…+15 градусів. Вдень 21-22 вересня в Україні практично по всіх областях буде від +22 до +29 градусів тепла.

У вівторок і середу, 23-24 вересня, погодні умови суттєво не зміняться. В ці дні температура повітря триматиметься вночі на рівні +11…+17 градусів

"Тобто це практично такі ж показники, як і влітку. А у денні години очікується +24 градуси, подекуди навіть +30 градусів. Лише 24-го числа у північно-західній частині буде хмарно, температура знизиться до +23 градусів", – розповіла Птуха.

У середу, 24 вересня, у більшості областей опадів не буде. Дощі очікуються лише у західних регіонах, подекуди будуть дощі з грозами.

Коли в Україні похолодає

Після четверга, 25 вересня, очікується зниження температурних показників. Вночі буде у межах +2…+9 градусів, що відчутно нижче.

"Південь України залишається, звичайно, теплішим, там вночі десь +10…+13 градусів. А денний максимум на території країни також знижується. Починаючи з 25-го числа, температурний режим буде у межах +14…+20 градусів, – додала синоптикиня.

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, Україну накриє похолодання – українцям видали важливе попередження. Скоро погодні умови в нашій країні різко зміняться.

Також раніше повідомлялося, коли в Україну прийде бабине літо – синоптик назвала дати різкої спеки. Коли в Україні потеплішає до +30, розповіла синоптик Укргідрометцентру.

Нагадаємо, в Україні різко зміниться погода – новий прогноз від синоптиків. Погода в Сумах буде найпрохолоднішою 20 вересня. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.

Про персону: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Температура впаде до +2: коли в Україні різко похолоднішає – стала відома дата

23:50

ЗСУ пішли в контрнаступ у Донецькій області: Сирський доповів про результати

23:09

Що робити, якщо електромобіль розрядився посеред дороги - найкращі порадиВідео

23:06

Що потрібно зробити з ковдрою та постіллю, щоб позбутися біди: прикмети 20 вересня

