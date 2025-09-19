Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну накриє похолодання: українцям видали важливе попередження

Альона Вороніна
19 вересня 2025, 11:36
125
Скоро погодні умови в нашій країні різко зміняться.
Погода, осень
Погода в Україні - Україну накриє похолодання/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли Україну накриє похолодання
  • Якою буде погода в Україні у вихідні, 20-21 вересня

Погода в Україні на вихідні, 20 і 21 вересня, буде комфортною. Буде сонячно, опадів практично не очікується, лише в суботу на крайньому сході місцями буде невеликий дощ.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що у вихідні температура повітря суттєво зросте.

відео дня

"20-го вересня температура повітря становитиме +19…+24 градуси, на півдні та заході +24…+26 градусів. 21-го вересня буде майже літо, впродовж дня передбачається +25…+28 градусів, дещо свіжіше буде на сході та південному сході, +21…+24 градуси", – зазначила Діденко.

Погода в Украине 20 сентября
Погода в Україні 20 вересня/ meteoprog
Погода в Украине 21 сентября
Погода в Україні 21 вересня/ meteoprog

Погода в Києві на вихідні

У столиці України погода у вихідні відзначиться сухою, сонячною і теплою погодою.

"У суботу в столиці очікується +22…+24 градуси, а в неділю хто там ще хотів би позасмагати, +25…+28 градусів", – розповіла синоптикиня.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україну прийде похолодання

Діденко попередила, що похолодання у нашу державу прийде із середини наступного тижня.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, сніг накриє Україну – синоптикиня назвала дату різкого похолодання. Похолодання з дощами, снігом і мокрим снігом насувається на нашу державу – стало відомо, до чого варто бути готовими.

Також раніше повідомлялося, що будуть грози і температура +28 градусів – стало відомо, у яких областях України різко зміниться погода. Різкі зміни погодних умов відбудуться у низці регіонів нашої держави – синоптик сказав, до чого готуватися.

Нагадаємо, синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України і повідомила, чи буде в Україні сніг у вересні. Коли очікувати на потепління та чи дійсно Україну накриє сніг у вересні, розповіла Главреду Наталія Птуха.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра погода на вихідні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Стратегічна ціль ворога: військові показали відео з центру Куп'янська

Стратегічна ціль ворога: військові показали відео з центру Куп'янська

12:39Фронт
Путін виграє Третю світову: чим небезпечний провал Заходу - The Hill

Путін виграє Третю світову: чим небезпечний провал Заходу - The Hill

12:29Світ
Україну накриє похолодання: українцям видали важливе попередження

Україну накриє похолодання: українцям видали важливе попередження

11:36Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

Гороскоп на сьогодні 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

Гороскоп Таро на сьогодні 19 вересня: Левам - вірити в себе, Терезам - іти вперед

Гороскоп Таро на сьогодні 19 вересня: Левам - вірити в себе, Терезам - іти вперед

"Кішечка для Путіна": спливли факти про неповнолітню фаворитку диктатора РФ

"Кішечка для Путіна": спливли факти про неповнолітню фаворитку диктатора РФ

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Останні новини

12:29

Путін виграє Третю світову: чим небезпечний провал Заходу - The Hill

12:25

Креатив скінчився: Ані Лорак спалилася на плагіаті відомої української співачкиВідео

12:24

Його боялися і поважали: яким був наймогутніший мольфар в УкраїніВідео

12:15

Історії незламних українців, які сильніші за травми: телеканал 2+2 покаже документальний фільм "Країна-кіборг"

12:07

"Я як сирота": що сталося з мамою Катерини Бужинської в Криму

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
11:54

Українцям нарахують пенсію у 26 тис. грн: що відомо про нові правила для виплат

11:53

Кремль змусять: ЗМІ з'ясували, що РФ заплатить Україні сотні мільярдів репарацій

11:46

Зміни до бюджету - питання часу: Марченко допустив збільшення витрат на оборону

11:36

Україну накриє похолодання: українцям видали важливе попередження

Реклама
11:18

"Політика удава": експерт пояснив, як Пекін використовує МосквуВідео

11:17

"Міні Алла і Макс": як змінилися діти Пугачової та Галкіна

11:01

Мріяв 9 років: Вірастюк уперше показав усіх п'ятьох синів

10:49

Чекає поразки: Китай хоче повернути історичні території, підконтрольні РФ

10:48

Чому 20 вересня не можна голосно сміятися і веселитися: яке церковне свято

10:40

Китайський гороскоп на завтра 20 вересня: Півням - конфлікти, Собакам - безнадійність

10:37

Гороскоп Таро на завтра 20 вересня: Овен - фінансова удача, Діва - очікування

10:28

Будуть грози і температура +28 градусів: у яких областях України різко зміниться погода

10:17

"Боже борони": Кіркоров поскаржився на дітей, яких забрав із Дубая

10:17

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

10:10

"Успішний рейд": українські спецпризначенці знищили в морі техніку ворога

Реклама
10:08

Вимушене зізнання: Харчишин розповів про стосунки з Яніною Соколовою

10:06

"Не дуже добра історія": ISW розкрили правду про ситуацію на ключовому напрямку

09:29

Відставка Козака - це інформаційна пастка КремляПогляд

09:22

Навіщо Путін заявив про 700 тисяч військових на фронті: ISW розкрили задум РФ

09:21

Після нічної атаки РФ у Києві знайшли нерозірваний дрон

09:21

Що робити з свяченою водою, якій багато років: священник відповівВідео

09:20

"Ворог України": Насті Каменських світить новий статус після скандалу

09:01

В автокатастрофі загинув молодий американський актор

09:00

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакВідео

08:51

Мінус логістичний хаб: ССО України накрили базу 810-ї бригади морпіхів РФВідео

08:40

Повернення Запорізької АЕС під контроль України: Кремлю поставили ультиматум

08:18

"Це не жорстоко": у Нідерландах змінять умови для біженців з України

07:40

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

07:10

Чим відрізняються два кур’єри: лише найрозумніші дадуть відповідь за 18 секунд

06:53

РФ готує нові атаки: у Брянській області побудували базу для "шахедів"

06:10

Сумна реакція НАТО на дрони РФ у Польщі: що буде даліПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дітей на зупинці за 29 секунд

05:44

Що робити, коли орхідея не цвіте: лайфхак, який врятує рослину

05:15

Як перекласти на українську мову слова "томный" і "тоска": відповідь здивуєВідео

04:30

Поцілунок фортуни: трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить 19 вересня

Реклама
04:09

Китай поставив дедлайн Путіну для закінчення війни - стали відомі терміни

03:54

Кінець вересня подарує полегшення: які ТОП-3 знаки закриють старі гештальти

03:24

Гороскоп на завтра 20 вересня: Водоліям - конфлікт, Дівам - велика радість

02:40

Доленосне затемнення 21 вересня: кому посміхнеться удача, а кому доведеться розлучитисяВідео

01:37

Окупанти атакували Київ, тривога лунала двічі: було чути вибухи та роботу ППО

01:30

Після клінічної смерті та замаху: який зараз вигляд має Лесик

00:54

Нова стратегія захисту від "Шахедів": Шмигаль розповів про масштабний план

00:06

Трамп назвав країну, яка змусить Путіна закінчити війну

18 вересня, четвер
23:47

Осінній щит для винограду – простий розчин, який допоможе пережити зиму

22:45

Мобілізація 60+: в ЗСУ розповіли, яка категорія громадян у пріоритеті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти