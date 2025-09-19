Україну накриє похолодання: українцям видали важливе попередження

Скоро погодні умови в нашій країні різко зміняться.

Погода в Україні - Україну накриє похолодання/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли Україну накриє похолодання

Якою буде погода в Україні у вихідні, 20-21 вересня

Погода в Україні на вихідні, 20 і 21 вересня, буде комфортною. Буде сонячно, опадів практично не очікується, лише в суботу на крайньому сході місцями буде невеликий дощ.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що у вихідні температура повітря суттєво зросте.

"20-го вересня температура повітря становитиме +19…+24 градуси, на півдні та заході +24…+26 градусів. 21-го вересня буде майже літо, впродовж дня передбачається +25…+28 градусів, дещо свіжіше буде на сході та південному сході, +21…+24 градуси", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 20 вересня/ meteoprog

Погода в Україні 21 вересня/ meteoprog

Погода в Києві на вихідні

У столиці України погода у вихідні відзначиться сухою, сонячною і теплою погодою.

"У суботу в столиці очікується +22…+24 градуси, а в неділю хто там ще хотів би позасмагати, +25…+28 градусів", – розповіла синоптикиня.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україну прийде похолодання

Діденко попередила, що похолодання у нашу державу прийде із середини наступного тижня.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

