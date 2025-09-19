Рус
Коли в Україну прийде бабине літо: синоптик назвала дати різкої спеки

Марія Тупік
19 вересня 2025, 16:14
162
Коли в Україні потеплішає до +30, розповіла синоптик Укргідрометцентру.
бабине літо в Україні прогноз
Бабине літо в Україні прогноз / pixabay

Погода в Україні в середині вересня принесла похолодання та осінні дощі. Синоптик Укргідрометцертра Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду розповіла, коли в Україну прийде бабине літо.

"У вихідні, 20-21 вересня вночі очікуємо +10 до +15 тепла, тобто відчуватиметься підвищення температури, а вдень у суботу +20 +27 градусів. У неділю взагалі очікуємо +24 до +29 градусів. Вихідні будуть досить комфортними, приємними та сонячними", - зазначила синоптик.

Де потеплішає до +30 градусів

За словами синоптика Укргідрометцентру вже з 22 вересня можна очікувати +30 градусів у деяких регіонах країни.

відео дня
Погода в Києві на два тижні

"Починаючи з 22-23 вересня, опадів не очікується. Температура вночі +11 до +17, вдень може бути від +24 до +30 градусів. На сході країни навіть місцями до +32. Тобто очікується кілька справжніх літніх днів", - додала Птуха.

Коли в Україну прийде бабине літо

"Можна сказати, що з 20-го до 24-го вересня буде бабине літо. Офіційної такої термінології в синоптиків немає, але от у народі прижилося, і всім дуже хочеться його чути. Однак у нас ще не настала навіть метеорологічна осінь. По суті, ми ще в метеорологічному літі. Бо метеорологічна осінь настає тоді, коли середньодобова температура протягом кількох днів доби поспіль тримається в межах +15 і не піднімається вище", - додала синоптик.

Наталья Птуха

Погода в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, сніг накриє Україну - синоптик назвала дату різкого похолодання. Похолодання з дощами, снігом і мокрим снігом насувається на нашу державу - стало відомо, до чого варто бути готовими.

Також раніше повідомлялося, що будуть грози і температура +28 градусів - стало відомо, в яких областях України різко зміниться погода. Різкі зміни погодних умов відбудуться в низці регіонів нашої держави - синоптик сказав, до чого готуватися.

погода прогноз погоди Погода в Україні
