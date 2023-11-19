Влупить 6-градусний мороз: сніг та ожеледиця буде майже по всій Україні

Погода в Україні 20 листопада буде сніжною. У багатьох областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На території південних та східних областей пориви вітру будуть 15-20 м/с.
За даними синоптика Наталки Діденко, сніг вперше за цей сезон буде навіть в Одесі. Але середина наступного тижня буде ще холоднішою.
Погода 20 листопада
В Україні 20 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю у західних, східних, центральних та південних областях. Вітер в цей день буде переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики також прогнозують пориви вітру.
"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -4
За даними meteoprog, 20 листопада Україну засипле снігом. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -4...+1 градуса тепла. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 0-6 градусів тепла.
Погода 20 листопада у Києві
У Києві 20 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північний зі швидкість 7-12 м/с.
"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; по Києву вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Якою може бути погода в Україні взимку
Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.
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