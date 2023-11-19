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Влупить 6-градусний мороз: сніг та ожеледиця буде майже по всій Україні

Ангеліна Підвисоцька
19 листопада 2023, 19:05
Синоптики попереджають про те, що 20 листопада в багатьох областях будуть сильні пориви вітру.
погода
Прогноз погоди в Україні 20 листопада / фото: pexels

Погода в Україні 20 листопада буде сніжною. У багатьох областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території південних та східних областей пориви вітру будуть 15-20 м/с.

За даними синоптика Наталки Діденко, сніг вперше за цей сезон буде навіть в Одесі. Але середина наступного тижня буде ще холоднішою.

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погода 20 ноября
Прогноз погоди в Україні 20 листопада / фото: ventusky

Погода 20 листопада

В Україні 20 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю у західних, східних, центральних та південних областях. Вітер в цей день буде переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики також прогнозують пориви вітру.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 20 листопада Україну засипле снігом. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -4...+1 градуса тепла. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 0-6 градусів тепла.

погода 20 ноября
Прогноз погоди в Україні 20 листопада / фото: meteoprog

Погода 20 листопада у Києві

У Києві 20 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північний зі швидкість 7-12 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; по Києву вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 20 ноября
Прогноз погоди в Україні 20 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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