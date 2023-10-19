Вріже мороз -15: погода на Новий рік 2024 здивує всіх українців

Метеоролог розповіла, що січень 2024 року в Україні буде малосніжним і практично без опадів.

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Погода в Україні на Новий рік 2024 / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні у грудні і на Новий рік 2024 знову здивує. Як прогнозують синоптики, грудень буде м'яким і теплим.

Завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова зазначила, що в останні роки зими в Україні "йдуть одна за одною" – вони неймовірно схожі. Так, "погода в грудні, як і в листопаді, практично не буде відрізнятися від тієї, яка була в минулому році".

Опадів буде мало. Причому через переважно плюсових температур це в основному буде сніг з дощем або мокрий сніг.

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"В середині грудня можливе різке похолодання з морозами до -15 градусів. Проте воно триватиме всього кілька днів. "Далі знову піде потепління", - пообіцяла вона, пише "Обозреватель".

Погода на Новий рік 2024 в Україні

Погода на Новий рік знову не порадує українців снігопадами.

"Враховуючи попередній рік, йде така ж аналогія", – зауважила метеоролог. За її прогнозами, слід очікувати невеликий "плюс" в денні години і 0 або невеликий "мінус" в нічні. Опади якщо і будуть, то незначні і у вигляді мокрого снігу.

Також метеоролог розповіла, що січень буде малосніжним і практично без опадів.

"Морозних днів буде мало. У січні в окремі холодні дні температура повітря може опускатися не нижче ніж до рівня -7...-10 градусів", - сказала вона.

Хто така Вазіра Мартазінова Мартазінова Вазіра - українська вчена, фізик атмосфери, метеоролог, кліматолог, фахівець у галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди. Доктор фізико-математичних наук (1998) в галузі метеорології, професор (2003). Почесний працівник Гідрометслужби України, пише Вікіпедія.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. За прогнозом синоптика, половину тижня по всіх областях буде рясно лити дощ, але в декількох регіонах ще будуть заморозки.

Водночас кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич розповів, що Україну атакують потужна злива і сніг, і назвав дати. Він зазначив, що кілька днів поточного тижня будуть лити сильні дощі практично у всіх областях. Погода в Україні стане значно холоднішою.

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