Без "сюрпризів" не обійдеться: якою буде зима цього року

Цієї зими погода в Україні буде значно теплішою від норми, і сам період холодів буде коротшим.

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Погода в Україні взимку буде теплою як для цього періоду/ unsplash.com

Погода в Україні цього року, найімовірніше, буде теплою, а холодний період у нашій країні буде менш інтенсивним та коротшим за часом.

Таким прогнозом поділилася синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Radio NV. Вона зазначає, що зараз спостерігається глобальна тенденція до менш холодної зими.

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"За інформацією наших кліматологів (і не лише наших, а і світових), є глобальна тенденція до того, що ось цей холодний період у нашому регіоні стає менш інтенсивним, менший період дуже морозної погоди. І у відсотковому відношенні, звичайно, більше шансів, що зима буде теплою", – зазначила Птуха.

Проте, за словами синоптика, з кожного правила є винятки. У той же час вона нагадала, що цього року осінь теж тепла, і в деякі періоди часу температура повітря навіть била рекорди, піднімаючись до літнього рівня.

"У нас був вересень з рекордно високими значеннями температури. Загалом у нас продовжувалося метеорологічне літо в Україні і в багатьох європейських країнах також. І зараз бачимо, що кілька днів тому у нас також були температурні рекорди у багатьох областях, навіть на Одещині – +30 і вище градусів було в денні години на вихідних. Тому тенденція зберігається. І у відсотковому порівнянні науковці кажуть, що є ймовірність, що буде більш тепла зима, порівняно з нормою. Цього абсолютно не виключають", – сказала синоптик.

Погода у Києві на грудень 2023/ meteoprog

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якою може бути погода в Україні взимку

Раніше повідомлялося, якою може бути погода на Новий рік 2024. Метеоролог Вазіра Мартазінова зазначила, що в останні роки зими в Україні "йдуть одна за одною" – вони неймовірно схожі. Так, "погода в грудні, як і в листопаді, практично не буде відрізнятися від тієї, яка була в минулому році". За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним і практично без опадів.

Погода в Україні

Нагадаємо, за повідомленнями синоптиків, на Україну насуваються сильні опади. Погода в Україні найближчим часом буде із сильними опадами – випадання дощів й подекуди виникнення гроз буде спричинене переміщенням атмосферних фронтів. При цьому в деяких регіонах нашої держави упродовж поточного тижня очікується випадання місячної норми опадів.

Також повідомлялося, що Україну накриває сильний шторм. У четвер, 26 жовтня, погода в Україні буде дощовою. У деяких областях буде туман, а швидкість вітру досягатиме 20 м/с.

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