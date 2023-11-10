УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Мороз увірветься з 1 грудня: прогноз погоди в Україні на зиму

Ангеліна Підвисоцька
10 листопада 2023, 05:50
Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.
погода, зима
Прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні взимку 2023-2024 роком буде холоднішою, ніж в минулому сезоні. По-справжньому зимова погода почнеться 1-го грудня. Про це повідомляє wisemeteo.

Очікується, що середня температура взимку буде близько 0 градусів. З 1 грудня середня температура повітря стане нижчою - 2 градуси морозу.

Погода в Україні на грудень 2023

Очікується, що грудень в Україні буде теплішим, ніж у 2022 році. Середня температура повітря буде на рівні -1 градуса. Однак на початку місяця температура коливатиметься на рівні -4.

відео дня

6 грудня буде найтепліше. У цей день температура повітря підвищиться до 5 градусів тепла. Повідомляється, що в грудні опадів практично не буде.

погода на грудень
Прогноз погоди в Україні на грудень 2023 року / фото: wisemeteo

Погода в Україні на січень 2024

Цього місяця очікується потепління. Середня температура повітря буде коливатися на рівні 0 градусів. Згідно з прогнозом, найтепліше буде 11 січня. У цей день температура повітря підвищиться до 8 градусів тепла.

Очікується, що 7 січня буде найхолодніше. У цей день температура опуститься до -6 градусів. У січні 2024 року синоптики також не прогнозують велику кількість опадів.

погода на січень
Прогноз погоди в Україні на січень 2024 року / фото: wisemeteo

Погода в Україні на лютий 2024

Лютий 2024 року в Україні буде прохолодним. Водночас температура буде на 1 градус теплішою, ніж минулого року. Очікується, що середня температура повітря буде близько 0 градусів.

Синоптики стверджують, що "мокрих" днів у лютому не буде. У цьому місяці очікується практично повна відсутність опадів.

погода на лютий
Прогноз погоди в Україні на лютий 2024 року / фото: wisemeteo

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на місяць погода взимку 2023 погода взимку 2024
Реклама

Головне за день

Мороз увірветься з 1 грудня: прогноз погоди в Україні на зиму

Мороз увірветься з 1 грудня: прогноз погоди в Україні на зиму

05:50 Синоптик
Палає 1 тисяча кв. м: у Вінниці спалахнула пожежа, яку видно майже на все місто

Палає 1 тисяча кв. м: у Вінниці спалахнула пожежа, яку видно майже на все місто

00:48 Україна
Зрізали цілий виступ: ЗСУ потужно просунулись в Запорізькій області

Зрізали цілий виступ: ЗСУ потужно просунулись в Запорізькій області

22:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

06:25

Чому слово "рубашка" казати неправильно: як українською назвати цей одяг

06:13

До кого прийшла бавовна у СкадовськуПогляд

05:50

Мороз увірветься з 1 грудня: прогноз погоди в Україні на зиму

05:00

"За принципом ударного ядра": РФ використала під Авдіївкою "касетки" з новою начинкою

04:30

У світі скоро можуть "розморозитися" численні глобальні конфлікти – Октисюк

Октисюк: Байден зможе переобратися, якщо завершить війну в УкраїніОктисюк: Байден зможе переобратися, якщо завершить війну в Україні
03:40

Як часто необхідно мити стіни вдома: чоловік поділився перевіреним методом

03:05

Експерт спрогнозував, чи може Байден прискорити розв'язку україно-російського питання

02:32

Юна версія Залізного Арні: позашлюбний син Шварценеггера став його точною копією

02:02

Навіщо при варінні яєць обов'язково додавати сіль: секрет досвідчених господинь

Реклама
01:36

Байден vs Трамп: експерт пояснив, хто був би найкращим президентом США для України

00:48

Палає 1 тисяча кв. м: у Вінниці спалахнула пожежа, яку видно майже на все місто

00:40

Дружина Романа Сасанчина в сльозах відверто розповіла про кризу в їхньому шлюбі

09 листопада, четвер
23:46

Мурат Налчаджиоглу категорично заявив, чому не згоден жити в РФ з донькою

23:06

"Садочок та няні": Тімур Мірошниченко розповів, скільки грошей витрачає на трьох дітей

22:28

Геніальний винахід: для чого люди кладуть туалетний папір у холодильник

22:26

Зрізали цілий виступ: ЗСУ потужно просунулись в Запорізькій області

21:53

Російську музику хочуть заборонити на всіх платформахВідео

21:52

Є одне пояснення, чому кіт поводиться неадекватно

21:36

Експерт розповів про "велику мету" Путіна на Авдіївку: до чого тут Китай

21:31

Дочка Віри Брежнєвої здивувала своїм зовнішнім виглядом

Реклама
20:59

Назріває новий скандал: Угорщина категорично проти переговорів України та ЄС

20:54

Лупив ногами: у Житомирській області сталася бійка зі співробітником ТЦК

20:03

Argentem Creek Partners використовує адміністративний тиск та чорний піар для рейдерського захоплення бізнесу GNT Group - експерт актуально

19:29

Вріже -4 і огорне туман: в Україну вривається зимова холоднеча

19:13

Паризький шик: Олена Зеленська "вигуляла" трендовий лук у столиці моди

19:10

Крихти держбюджету 2024-го, які прийняла РадаПогляд

19:08

16 російських медіасервісів відтепер заборонені в Україні: перелік

19:02

Вибори в США може виграти "Трамп на мінімалках": чого Україні чекати від Десантіса

18:37

Росія готує ще потужнішу атаку на Авдіївку: стало відомо про плани окупантів

18:23

Жорсткий вибух і великий стовп диму: у Севастополі сталася потужна "бавовна"

18:21

У ЗСУ відповіли на чутки про "рух" українських сил на лівому березі Дніпра

18:04

Дзеркальна дата 11.11. 2023: трьом знакам зодіаку удача піднесе подарунок

17:59

"Перевага української артилерії є не всюди": у ЗСУ розкрили небезпечні ділянки фронту

17:54

У ГУР налякали окупантів операціями в Криму на кшталт вибуху корабля "Аскольд"

17:54

Які кольори не можна вдягати на Новий рік 2024, щоб не відлякати Дерев'яного Дракона

17:36

У Південній Кореї величезний робот вбив чоловіка

17:32

Звільнять скандалістку Фаріон чи ні: Міносвіти видало свою тверду позицію

17:30

Чи можна різко хрустіти шиєю: реально запаморочливі дані про звичкуВідео

17:20

Єрмак розповів про умови виборів президента України під час війни

17:05

Ви робите велику помилку, використовуючи ці продукти для омлетуВідео

Реклама
17:01

"Я проклинаю себе": скандальний публіцист шкодує, що відмовив Пугачовій у "чаї"

16:57

Росія перекидає бойову авіацію в Білорусь: літаки на різних аеродромах

16:49

Воєнний стан і загальну мобілізацію подовжили: Зеленський підписав закони

16:37

Цей одяг принесе удачу: що можна і не можна робити 10 листопада

16:34

Україна може вступити до ЄС за скороченою процедурою: названо спосіб

16:20

Чому люди бояться клоунів: є кілька причин, які усіх здивують

16:03

Путін "пробалаболив" ім'я Токаєва: той не змовчав і шокував усю делегацію РФВідео

15:50

Україна не отримує перевагу на фронті, час грає на користь РФ - президент Чехії

15:40

Фанатіють від життя в селі: дивіться свіжий випуск шоу "Моя суперродина"

15:40

Зеленський розповів про закінчення війни в Україні та вперше заговорив про втрати ЗСУ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти