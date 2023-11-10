Мороз увірветься з 1 грудня: прогноз погоди в Україні на зиму

Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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Прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні взимку 2023-2024 роком буде холоднішою, ніж в минулому сезоні. По-справжньому зимова погода почнеться 1-го грудня. Про це повідомляє wisemeteo.

Очікується, що середня температура взимку буде близько 0 градусів. З 1 грудня середня температура повітря стане нижчою - 2 градуси морозу.

Погода в Україні на грудень 2023

Очікується, що грудень в Україні буде теплішим, ніж у 2022 році. Середня температура повітря буде на рівні -1 градуса. Однак на початку місяця температура коливатиметься на рівні -4.

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6 грудня буде найтепліше. У цей день температура повітря підвищиться до 5 градусів тепла. Повідомляється, що в грудні опадів практично не буде.

Прогноз погоди в Україні на грудень 2023 року / фото: wisemeteo

Погода в Україні на січень 2024

Цього місяця очікується потепління. Середня температура повітря буде коливатися на рівні 0 градусів. Згідно з прогнозом, найтепліше буде 11 січня. У цей день температура повітря підвищиться до 8 градусів тепла.

Очікується, що 7 січня буде найхолодніше. У цей день температура опуститься до -6 градусів. У січні 2024 року синоптики також не прогнозують велику кількість опадів.

Прогноз погоди в Україні на січень 2024 року / фото: wisemeteo

Погода в Україні на лютий 2024

Лютий 2024 року в Україні буде прохолодним. Водночас температура буде на 1 градус теплішою, ніж минулого року. Очікується, що середня температура повітря буде близько 0 градусів.

Синоптики стверджують, що "мокрих" днів у лютому не буде. У цьому місяці очікується практично повна відсутність опадів.

Прогноз погоди в Україні на лютий 2024 року / фото: wisemeteo

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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