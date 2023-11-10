Мороз увірветься з 1 грудня: прогноз погоди в Україні на зиму

Погода в Україні взимку 2023-2024 роком буде холоднішою, ніж в минулому сезоні. По-справжньому зимова погода почнеться 1-го грудня. Про це повідомляє wisemeteo.
Очікується, що середня температура взимку буде близько 0 градусів. З 1 грудня середня температура повітря стане нижчою - 2 градуси морозу.
Погода в Україні на грудень 2023
Очікується, що грудень в Україні буде теплішим, ніж у 2022 році. Середня температура повітря буде на рівні -1 градуса. Однак на початку місяця температура коливатиметься на рівні -4.
6 грудня буде найтепліше. У цей день температура повітря підвищиться до 5 градусів тепла. Повідомляється, що в грудні опадів практично не буде.
Погода в Україні на січень 2024
Цього місяця очікується потепління. Середня температура повітря буде коливатися на рівні 0 градусів. Згідно з прогнозом, найтепліше буде 11 січня. У цей день температура повітря підвищиться до 8 градусів тепла.
Очікується, що 7 січня буде найхолодніше. У цей день температура опуститься до -6 градусів. У січні 2024 року синоптики також не прогнозують велику кількість опадів.
Погода в Україні на лютий 2024
Лютий 2024 року в Україні буде прохолодним. Водночас температура буде на 1 градус теплішою, ніж минулого року. Очікується, що середня температура повітря буде близько 0 градусів.
Синоптики стверджують, що "мокрих" днів у лютому не буде. У цьому місяці очікується практично повна відсутність опадів.
Якою може бути погода в Україні взимку
Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
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