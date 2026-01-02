Температура стрибатиме від −12 до +11 градусів: коли погода здивує українців

Синоптик наголосив, що погода буде під впливом серії атмосферних фронтів.

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Якою буде погода на вихідних

Де очікується -12 градусів

Погода в Україні на вихідних, 3 та 4 січня, матиме нестійкий характер з нерівномірним розподілом температури повітря та опадами різної інтенсивності. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у наступні дві доби під впливом серії атмосферних фронтів у більшості областей України пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.

"Місцями можливий туман, мряка, ожеледь та поривчастий вітер. Найбільш високі температурні показники прогнозуються у південній половині країни та Криму. На дорогах більшості регіонів утримається ожеледиця та сніговий накат, тому буде слизько", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 3 січня

У суботу в західних областях очікується сніг, а на дорогах – ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -1...-6 градусів, вдень -3...+2 градуси.

У північній частині країни вночі пройде невеликий сніг, вдень без істотних опадів, лише на Сумщині очікується мокрий сніг. Вдень місцями можливий туман. Температура повітря в нічний час очікується в межах 0...-5 градусів, вдень -3...+2 градуси.

У центральних областях України вночі без істотних опадів, вранці та вдень пройде сніг, місцями з дощем. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень 0…+5 градусів.

У південній частині країни вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні -1…+4 градуси, вдень потеплішає до +6…+11 градусів.

У східних областях вночі без істотних опадів, вдень передбачається дощ із мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень 0…+5 градусів.

Погода 3 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні 4 січня

У неділю в західній частині країни буде без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме -7...-12 градусів, в денні години -1...-6 градусів.

У північних областях вночі без опадів, вдень та ввечері очікується невеликий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні -7...-12 градусів, вдень -2...-7 градусів.

У центральних областях вночі без опадів, можливий туман. Вдень буде йти сніг, у Дніпропетровській області з дощем. Температура повітря в нічний час становитиме -2...-8 градусів, вдень -2...+4 градуси.

У південних регіонах та Криму утримається тепла погода. Пройдуть опади переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2…+4 градуси, вдень +5…+10 градусів, у Криму до +12 градусів.

У східній частині країни вночі без істотних опадів, вдень пройдуть помірні опади у вигляді снігу та дощу. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 градусів, вдень -2...+3 градуси.

Погода 4 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні у січні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що січень може бути на 1-2 градуси тепліший за кліматичну норму.

За її словами, середня за місяць температура повітря може коливатися від 1-2 градусів тепла на півдні до -3 і нижче - у північних та північно-східних областях.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що із 2-3 січня в Україні потепліє, проте морозні хвилі ще надходитимуть.

Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що у перші дні січня 2026 року в Україні прогнозується нестійка погода зі снігом та помірними морозами. В окремі дні може посилюватися вітер із поривами місцями до 20 – 22 м/с, а на дорогах і тротуарах буде слизько.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

