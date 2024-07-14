В Україні нові температурні рекорди: стало відомо, де було найспекотніше

За даними метеорологічних станцій, в Україні зафіксовано перевищення на 1-4°.

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В Україні оновилися температурні рекорди / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexas_Fotos, Pixabay/geralt

У суботу вдень, 13 липня, в Україні було встановлено кілька температурних рекордів.

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook. При цьому публікується карта температурних рекордів.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - уточнюється в повідомленні.

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В Укргідрометцентрі додали, що за даними метеорологічних станцій зафіксовано перевищення на 1-4°.

/ Facebook/UkrHMC

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні температура поб'є всі рекорди. Екстремально спекотна погода утримуватиметься на всій території нашої держави. Дощі та зливи йтимуть лише в невеликій кількості областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну "розжарить" до рекордних показників - місцями навіть до +60 градусів під прямими сонячними променями. Липень 2024 в Україні може побити всі рекорди за температурними показниками. Зниження температури найближчими днями очікувати не слід.

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