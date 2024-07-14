В Україні температура поб’є всі рекорди: у яких областях і коли буде +42 градуси

Екстремально спекотна погода буде утримуватися на усій території нашої держави. Дощі і зливи будуть йти лише в невеликій кількості областей.

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Погода в Україні - температура поб’є всі рекорди/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні упродовж тижня, з 15 до 21 липня, буде екстремально спекотною. У деяких областях денні показники температури будуть досягати навіть +40…+42 градуси, що на рівні абсолютних рекордів країни.

Така спека утримуватиметься внаслідок встановлення над нашою країною, так званого "теплового куполу" (англ. Heat dome). Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Кількість опадів буде незначною і випадатимуть вони вкрай нерівномірно територією. Локальні зливи можливі лише місцями.

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При цьому через настільки сильну спеку у лісових екосистемах збережеться дуже високий рівень пожежної небезпеки, попередив метеоролог.

Погода в Україні 15 липня

У понеділок, 15 липня, місцями на крайньому заході країни, вдень також у північних областях очікуються локальні короткочасні дощі із грозами, можливі шквали 15-20 м/с. На решті території країни сухо і спекотно. Вітер у західних та північних областях змінних напрямків, 3-8 м/с, на решті країни північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +33...+38; у центральних та південних регіонах вночі +22…+27 градусів, вдень +36…+41.

Погода в Україні 15 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 16 липня

У вівторок, 16 липня, вночі у північно-західній половині країни, вдень місцями у північних та центральних областях очікуються короткочасні грозові дощі, місцями град та шквали, 15-20 м/с. В решті регіонів України без опадів. Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 градуси, вдень +33…+38; у центральних та південних областях вночі +22…+27 градусів, вдень +37…+42.

Погода в Україні 16 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 липня

У середу, 17 липня, вночі без істотних опадів, вдень у західних, центральних та місцями південних областях пройдуть локальні грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 17-22 м/с. На решті території країни без опадів. Вітер північно-східний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 градуси, вдень +33…+39; у центральних та південних областях вночі +22…+27 градусів, вдень +37…+42.

Погода в Україні 17 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 липня

У четвер, 18 липня, вночі у західних та північних областях, вдень у центральних та південних регіонах очікуються короткочасні дощі та грози, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17-22 м/с. Вітер переважно північної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 градуси, вдень +28…+33; у центральних, південних та східних областях вночі +22…+27 градусів, вдень +37…+42.

Погода в Україні 18 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 19 липня

У п'ятницю, 19 липня, очікується погода переважно без опадів, лише вдень у Карпатах та на Прикарпатті пройдуть грозові дощі. Вітер північний, 7-12 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17…+22, вдень +28…+33 градуси; у південних та південно-східних областях вночі +20…+25 градуси, вдень +33…+38.

Погода в Україні 19 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 20 липня

У суботу, 20 липня, в Україні переважно без опадів, лише вдень у західній частині місцями пройдуть дощі із грозами. Вітер північний/ північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +29...+34, на півдні до +37 градусів.

Погода в Україні 21 липня

У неділю, 21 липня, нестійка погода з локальними дощами збережеться в західних областях, на решті країни без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +33...+38.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну "розжарить" до рекордних показників – подекуди навіть до +60 градусів під прямим сонячним промінням. Липень 2024 в Україні може побити усі рекорди по температурних показниках. Зниження температури у найближчі дні очікувати не слід.

Також раніше повідомлялося, що в Україні сильно погіршиться погода – де литимуть дощі з грозами та градом. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України 14 липня будуть сильні пориви вітру.

Нагадуємо, 6-бальний шторм затягується – стало відомо, коли закінчиться потужна магнітна буря. Очікується, що пік цієї сильної магнітної бурі буде 13-14 липня.

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