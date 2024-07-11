Коли в Україні послабиться спека: синоптикиня назвала дату

У частині областей вдарить +42 градуси, при цьому дощі можуть бути лише в одній з областей. Стало відомо, коли така сильна спека нарешті відступить.

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Погода в Україні - коли в Україні послабиться спека/ depositphotos.com/ua

Погода в Україні буде настільки спекотною ще понад тиждень. Послаблення спеки можливе з 20 липня.

У той же час пік спекотних температур буде у період з 13 по 16 липня. Таким прогнозом поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"Спека поки що триває, та ще й набирає обертів. Нагадую, що пікові дні спеки – з 13 по 16 липня… Обережно прогнозую – поступове послаблення спеки очікується аж 20-го липня. Південь України втримуватиме розпечене повітря із надзвичайною спекою найдовше", – зазначила синоптик.

Погода в Україні 12 липня

Також Діденко розповіла, що у п’ятницю, 12 липня, стовпчики термометрів у деяких областях зашкалюватимуть. Так, на півдні України очікується денна температура повітря +37…+42 градуси. У більшості інших областей також буде дуже спекотно – від +35…+40 градусів вдень.

У західних областях і в прикордонних районах Сумщини та Харківщини упродовж дня буде +31…+34 градуси.

"Вітер завтра буде східних напрямків, невеликий або помірний, в Криму та Приазов'ї очікуються сильні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Якісь істотні дощі в Україні 12-го липня – навряд, хіба на Волині подекуди бризне дощиком", – зазначила Діденко.

У Києві 12 липня передбачається сильна спека з максимальною температурою повітря +34…+36 градусів.

Погода в Україні 12 липня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше стало відомо, у яких областях температури будуть зашкалювати під час аномальної спеки в Україні. У МОЗ розповіли, як захиститися від дуже високих температур повітря і як надати першу допомогу собі або іншим людям у разі теплового удару.

Також раніше повідомлялося, що Україну накрила африканська спека в +40 – синоптик сказала, коли чекати прохолоди. Спека в Україну прийшла на місяць раніше. У минулі роки максимально високі температури повітря спостерігалися у серпні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.

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