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До плюс 60 градусів: Україну "розжарить" до рекордних показників

Анна Косик
13 липня 2024, 09:41
739
Липень 2024 в Україні може побити усі рекорди по температурних показниках. Зниження температури у найближчі дні очікувати не слід.
Спека протримається в Україні ще тиждень
Спека протримається в Україні ще тиждень / Фото: pixabay

Прогноз погоди не перестає дивувати українців. З початку липня температура повітря з кожним днем підвищувалася, а в окремі дні на сході та півдні України на стовпчиках термометрів долала позначку у +40 °С. Та насправді, це ще не найвищі показники, адже під прямим сонячним промінням в умовах забудови та асфальтного покриття фактична температура повітря може перевищувати і +60 °С.

Як розповів синоптик, кандидат географічних наук та метеоролог Ігор Кібальчич, у зв'язку з інтенсивним потеплінням клімату, подібні періоди тривалої спеки будуть повторюватися все частіше у майбутньому.

Щодо прогнозу погоди в Україні на наступний тиждень - на жаль, помітного послаблення спеки не передбачається. Більше того, з 15 по 19 липня відбудеться спека посилиться та пошириться на північні та частково західні регіони України. У цей період максимальні денні показники становитимуть +33…+38 °С, у південних та центральних областях місцями +40…+42 °С.

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Середньодобова температура, відповідно, може досягати і перевищувати +30 °С, що на 6 – 11 °С вище за кліматичну норму. Кібальчич додає, що цього тижня є шанси на встановлення нового абсолютного температурного максимуму. Останній був зафіксований у Луганську у серпні 2010 року з показником +42 °С.

Погода в Украине 15 июля
Погода в Україні 15 липня / meteoprog
До плюс 60 градусів: Україну 'розжарить' до рекордних показників
Україна в епіцентрі температурної аномалії / Climatebook

Слова синоптика, про те, що Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії підтверджує і Climatebook. Прогнозується, що максимальні температури протягом наступних 7 днів перевищать 42-44°C.

Однак, після 20 липня прогнозується поступова зміна синоптичних умов. Тоді в Україну почне надходити свіжіше та прохолодніше повітря з районів центральної та північно-західної Європи. Аномальна спека відступить спершу із західних та північних областей, потім і зі сходу, а на початку третьої декади липня залишить територію України.

Середньодобова температура у 20-х числах липня наблизиться до норми і разом з похолоданнями прийдуть довгоочікувані опади, що покращать ситуацію з посухою і високим рівнем пожежної небезпеки.

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 13 липня по всій Україні буде спекотно, але у деяких областях прогнозують грозові дощі. У цей день очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості областей.

Напередодні стало відомо, що у вихідні, 13 і 14 липня, погода буде аномально спекотною і сухою. У більшості областей денна температура повітря триматиметься на рівні від +33 до +38 градусів.

Раніше повідомлялося, що після найсильнішої та найзатяжнішої магнітної бурі в країну вривається новий геомагнітний шторм. 13 липня сила геомагнітного шторму підвищиться до майже 6-ти балів.
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