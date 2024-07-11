Україну накрила африканська спека в +40: синоптик сказала, коли чекати прохолоди

Спека в Україну прийшла на місяць раніше. У минулі роки максимально високі температури повітря спостерігалися у серпні.

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Україну розпече до +40, але потім прийде невелике похолодання, сказала синоптик / ua.depositphotos.com

Погода в Україні останніми днями рекордно спекотна. Для першої половини липня це досить незвично. Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня назвала нинішню ситуацію з погодою "унікальною".

За її словами, зазвичай найтепліша - друга половина липня, а наймаксимальніші температури фіксувалися в першій половині серпня. Як приклад Голеня навела 2010 рік, коли найсильніша спека стояла наприкінці липня - на початку серпня, а 12 серпня температура в Луганську піднялася до найвищого значення в 42 градуси, передає РБК-Україна.

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"Якщо ми досягнемо найближчими днями, субота-неділя і понеділок-вівторок, то до цього у нас максимальні значення були в серпні. Тепер ці значення будуть у середині липня. Ось у цьому унікальність", - сказала синоптик.

Спека прийшла з Африки

Голеня пояснила, що причина нинішньої аномальної спеки - тропічне повітря з півдня. Від початку воно надходило з південного сходу, а тепер - з південного заходу.

"З Африки на Середземне море перекочувала, і до нас надходитиме найближчі три-п'ять діб повітряна маса з півночі Балкан, а на Балкани вона з Африки потрапляє. Тому ми маємо найвищі значення, максимальні температури, які перевищують 30 градусів і навіть сягатимуть 40", - сказала вона.

Коли чекати похолодання

Наступного тижня спека трохи спаде. З понеділка, 15 липня, температура повітря трохи знизиться, на заході України, з вівторка - на півночі. Але на півдні-сході спека протримається до 18-20 липня.

У Києві стовпчики термометрів можуть опуститися до +25...+30 градусів, на південному сході - до +30...+35 градусів. Синоптик також не виключає в цей час дощів.

Хто така Наталія Голеня Наталія Голеня - синоптик, метеоролог, заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру.

Спека повернеться в серпні

Нова хвиля спеки прийде в серпні, прогнозують в Укргідрометцентрі.

"Літо ще не закінчилося", - констатувала синоптик.

Погода на сьогодні та як спека вплине на відключення світла

Погода в Україні найближчими днями відзначатиметься аномально високими температурами повітря - стовпчики термометрів максимально показуватимуть +33...+39 градусів, а на півдні, сході та в більшості центральних областей навіть +40 і вище.

Дуже високою буде навіть нічна температура повітря - вона становитиме +20...+25 градусів, розповіла синоптик Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у четвер, 11 липня, денні температури повітря по всій Україні перевищуватимуть +30 градусів. А в південних, східних і центральних областях навіть наближатимуться до +40 градусів. Дощі цього дня очікуються лише в частині західних областей - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій.

В Укренерго заявили, що 11 липня в Україні прогнозується аномальна спека. Унаслідок цього в країні зростає споживання електроенергії. Сьогодні запроваджено три та чотири черги відключень. Обмеження діятимуть впродовж усієї доби.

Як зазначають в Укренерго, температура повітря перевищує +30 градусів. Сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний показник 10 липня.

"З 16:00 до 23:00 - для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години - три черги", - попередили енергетики.

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