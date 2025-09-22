Вже зовсім скоро вдарять перші заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодання

Погода у Львові буде найпрохолоднішою 23 вересня. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 23 вересня

Де температура повітря опуститься до +10 градусів

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 23 вересня буде теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 24 вересня в Україну прийде похолодання. Температура повітря опуститься до 14-18 градусів тепла.

У четвер, 25 вересня, холоднеча посилиться. У цей день навіть прорвуться перші заморозки у північні, західні та центральні регіони. Вночі 26 вересня заморозки будуть на півночі, сході та у центральних областях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 23 вересня / фото: ventusky

Погода 23 вересня

В Україні 23 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ на крайньому заході. Вітер буде південно-західних зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°; вдень 22-27°, на Волині, Рівненщині та Львівщині 16-21°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +15

За даними meteoprog, 23 вересня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+30 градусів. Найнижча температура буде у Львівській та Волинській областях. Там температура повітря підвищиться до +15...+23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 23 вересня / фото: meteoprog

Погода 23 вересня у Києві

У Києві 23 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 23 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, Україну накриє похолодання – українцям видали важливе попередження. Скоро погодні умови в нашій країні різко зміняться.

Також раніше повідомлялося, коли в Україну прийде бабине літо – синоптик назвала дати різкої спеки. Коли в Україні потеплішає до +30, розповіла синоптик Укргідрометцентру.

Нагадаємо, в Україні різко зміниться погода – новий прогноз від синоптиків. Погода в Сумах буде найпрохолоднішою 20 вересня. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

