В Україні різко зміниться погода: новий прогноз від синоптиків

Погода в Сумах буде найпрохолоднішою 20 вересня. Там температур повітря опуститься до +11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 20 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 20 вересня

Де температура повітря опуститься до +10 градусів

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 20 вересня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 20-21 вересня в Україну прийде потепління. У цей день дощі будуть лише на крайньому сході у суботу. Температура повітря підвищиться до +28 градусів. Похолодання почне накривати Україну із середини наступного тижня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 20 вересня / фото: ventusky

Погода 20 вересня

В Україні 20 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у східних та Сумській областях. Вітер буде західних та північно-західних зі швидкістю 10-15 м/с.

"Температура вночі 10-15°; вдень 19-24°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +26

За даними meteoprog, 20 вересня в Україні буде місцями дощова погода. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+26 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 20 вересня / фото: meteoprog

Погода 20 вересня у Києві

У Києві 20 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 10-15°, вдень 19-24°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 20 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

