Україну накриють дощі та аномальне тепло: синоптики попередили про зміну погоди

Погода в Україні 13 лютого буде теплою у більшості областей, але при цьому в низці регіонів литимуть дощі.
Так, у багатьох областях буде невеликий дощ, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях – помірний. Опадів не передбачається лише у південній та південно східній частині вночі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі та вранці на півночі країни місцями туман. Вітер південний (у західних областях – північно-західний), 5-10 м/с.
"Температура вночі 3-8 градусів тепла, у східних областях 0-5 градусів тепла; вдень 8-13 градусів тепла, у західних та північних областях 5-10 градусів. У Карпатах дощ з мокрим снігом; температура упродовж доби 0-5 градусів тепла", – йдеться у повідомленні.
Температура подекуди досягатиме до +14 градусів
Згідно з даними meteoprog, 13 лютого в Україні будуть нетипово теплі температури повітря. Найтепліше буде у Криму – там температура повітря досягатиме від +10 до +14 градусів, найхолодніше у Луганській області – від +1 до +5 градусів.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що в Україні вдарять морози -13 і налетить вітер 20 м/с. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень. Він зазначив, що в Україні різко стане холодніше після кількох аномально теплих днів.
Також раніше начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня назвала дату, коли в Україні вдарять морози до -15. З 15 по 20 лютого на погоду впливатиме поле підвищеного тиску. В Україну зайде холодне арктичне повітря.
Нагадаємо, повідомлялося, що Україну накриває серйозна негода. Синоптики попередили про те, що в Україні буде сильний туман та ожеледиця.
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