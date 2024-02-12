Україну накриють дощі та аномальне тепло: синоптики попередили про зміну погоди

В Україні буде нетипове для лютого тепло – подекуди температура повітря досягатиме +14 градусів. Але при цьому будуть йти дощі.

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Погода в Україні – Україну накриють дощі та аномальне тепло/ unsplash.com

Погода в Україні 13 лютого буде теплою у більшості областей, але при цьому в низці регіонів литимуть дощі.

Так, у багатьох областях буде невеликий дощ, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях – помірний. Опадів не передбачається лише у південній та південно східній частині вночі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вночі та вранці на півночі країни місцями туман. Вітер південний (у західних областях – північно-західний), 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8 градусів тепла, у східних областях 0-5 градусів тепла; вдень 8-13 градусів тепла, у західних та північних областях 5-10 градусів. У Карпатах дощ з мокрим снігом; температура упродовж доби 0-5 градусів тепла", – йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 13 лютого/ Укргідрометцентр

Температура подекуди досягатиме до +14 градусів

Згідно з даними meteoprog, 13 лютого в Україні будуть нетипово теплі температури повітря. Найтепліше буде у Криму – там температура повітря досягатиме від +10 до +14 градусів, найхолодніше у Луганській області – від +1 до +5 градусів.

Погода в Україні 13 лютого/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарять морози -13 і налетить вітер 20 м/с. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень. Він зазначив, що в Україні різко стане холодніше після кількох аномально теплих днів.

Також раніше начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня назвала дату, коли в Україні вдарять морози до -15. З 15 по 20 лютого на погоду впливатиме поле підвищеного тиску. В Україну зайде холодне арктичне повітря.

Нагадаємо, повідомлялося, що Україну накриває серйозна негода. Синоптики попередили про те, що в Україні буде сильний туман та ожеледиця.

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