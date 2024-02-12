Вдарять морози -13 і налетить вітер 20 м/с: в Україні різко погіршиться погода

В Україні різко стане холодніше після кількох аномально теплих днів. Синоптики розповіли, до чого готуватися.

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Погода в Україні – вдарять морози -13 і налетить вітер 20 м/с/ unsplash.com

Погода в Україні на тиждень, з 12 по 18 лютого, спершу буде аномально теплою, а потім дуже холодною. На українців чекають коливання температури повітря, тумани і опади у вигляді дощу з переходом у сніг ближче до вихідних.

Перша половина тижня у більшості областей буде не по сезону теплою, особливо у південних та західних областях. Але через розвиток арктичного антициклону ближче до вихідних до нас із північного сходу надійде морозне повітря. Тому до п’ятниці, 16 лютого, помітно похолодає у північних, центральних і східних областях. Також буде сильний поривчастий східний вітер. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Погода в Україні 12 лютого

У понеділок, 12 лютого, по всій Україні очікується аномально тепла погода. Подекуди тумани. Вдень пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мряки. Вітер південний, 5-10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...+8 градусів, вдень +6...+11; у південних та західних областях вночі +7…+12 градусів, вдень +12…+17.

Погода в Україні 12 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 13 лютого

У вівторок, 13 лютого, у більшості областей України пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Подекуди тумани. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +7...+12, на півдні до +16 градусів.

Погода в Україні 13 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 лютого

У середу, 14 лютого, у західній частині без істотних опадів, на решті країни невеликі, подекуди помірні дощі, на крайній півночі з мокрим снігом. Подекуди тумани. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; у східних, Сумській областях та на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +4...+9; на південному сході вночі +6…+11 градусів, вдень +10…+15; у західних областях вночі -3...+2 градуси, вдень +1...+6.

Погода в Україні 14 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 15 лютого

На півночі лівобережжя слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с, у північних та східних регіонах східної чверті, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі на півдні +2...+7 градусів, на решті країни -3...+2. Вдень у західних та південних регіонах +3...+8 градусів, у північних та східних областях 0...-5.

Погода в Україні 15 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 16 лютого

На дорогах північних, центральних та східних регіонів ожеледиця, сніговий накат. Вітер східний, 7-12 м/с, на сході, у Криму та Приазов'ї вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби у північних, центральних та східних областях -5...-11 градусів, у західних та південних регіонах -2…+3, на Закарпатті до +8 градусів.

Погода в Україні 16 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 лютого

У суботу, 17 лютого, у західних областях та у Криму пройде невеликий сніг, мокрий сніг, на решті країни без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов'ї місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі у північних та східних областях -10...-15 градусів, на решті країни -2...-8. Вдень -2...-7 градусів, у західній частині та на крайньому півдні -1...+4.

Погода в Україні 17 лютого/ Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні 18 лютого

У неділю, 18 лютого, у південних, центральних та західних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі у північних, центральних та східних областях -8...-13 градусів, вдень -2...-7. У західних та південних областях протягом доби -3…+2 градуси.

Погода в Україні

Раніше начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня назвала дату, коли в Україні вдарять морози до -15. З 15 по 20 лютого на погоду впливатиме поле підвищеного тиску. В Україну зайде холодне арктичне повітря.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває серйозна негода. Синоптики попередили про те, що в Україні буде сильний туман та ожеледиця.

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