Україну накриває серйозна негода: синоптики попереджають про небезпеку

Синоптики попереджають про те, що в Україні буде сильний туман та ожеледиця.

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Прогноз погоди в Україні на 12 лютого / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 12 лютого буде дощовою. На дорогах в цей день буде ожеледиця синоптики попереджають про туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей через сильний туман видимість буде 200-500 м. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. Це може призвести до порушення руху транспорту.

На території Івано-Франківської та Закарпатської областей можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 12 лютого / фото: ventusky

Погода 12 лютого

В Україні 12 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ. Синоптики попереджають про ожеледицю та туман. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів 6-11°; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до 15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +13

За даними meteoprog, 12 лютого буде тепло. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря підвищиться до +1...+5 градусів. Найтепліше буде в Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого / фото: meteoprog

Погода 12 лютого у Києві

У Києві 12 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики не прогнозують в цей день істотних опадів, буде туман та ожеледиця. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 7-10 м/с. В регіоні оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Через негоду може бути ускладнений рух транспорту.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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