В Україні вдарять морози до -15: синоптик назвала дату

Погода в Україні найближчими днями зміниться - арктичне повітря з півночі та північного сходу принесе серйозне похолодання. На частині території очікуються нічні морози 10-15 градусів уже з 15 лютого. Такий прогноз погоди озвучила начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.
Як розповіла синоптик РБК-Україна, з 15 до 20 лютого на погоду впливатиме поле підвищеного тиску, оскільки по висоті заходитиме холодне арктичне повітря.
"Морози повернуться, і на більшій частині України вночі очікується від 1 до 7 градусів морозу, а на північному сході та сході може бути до 10-15 градусів морозу", - сказала Голеня.
За її словами, вдень очікуються морози на північному сході та сході - температура повітря становитиме -1...-6 градусів. На решті території України буде близько нуля.
У Києві очікуються невеликі морози вночі. Удень стовпчики термометрів покажуть близько нуля градусів.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря найближчими днями буде плюсовою вдень, вночі очікується близько нуля градусів.
Погода в Україні - прогнози
Погода в Україні навесні 2024 року буде досить теплою - у деяких регіонах температура повітря очікується на один-два градуси вищою за кліматичну норму. Водночас заморозки й опади у вигляді снігу також не виключені. Такий прогноз погоди на весну озвучила метеорологиня Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.
За її словами, лютий в Україні почався з аномально теплої погоди, але морози ще повернуться. Похолодання очікується вже в другій половині місяця.
Харківський бабак-віщун Тимко ІІІ прогнозує, що погода в Україні навесні буде теплою, а довгоочікуване потепління прийде рано.
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