Туман, ожеледиця і опади: синоптики здивували прогнозом погоди на Полтавщині

Погода у Полтаві та області помітно зміниться буквально за добу.

Прогноз погоди на Полтавщині 29 січня / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Коли Полтавщину накриє туман

Якою буде температура повітря в Полтаві 29 січня

На Полтавщині та в обласному центрі завтра, 29 січня, прогнозують небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

У ніч з середи на четвер та в першій половині дня 29 січня область накриє туман видимістю 200-500 метрів. Крім цього на дорогах буду ожеледиця. Через це в області оголошено перший рівень небезпечності.

Прогноз погоди на 29 січня

Протягом дня в Полтаві та області буде хмарно, також очікуються невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер південний, 5-10 м/с.

При цьому температура повітря в області буде коливатися від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, а в самій Полтаві очікується від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла протягом доби.

Погода в Полтаві 29 січня / фото: скріншот з meteoprog

Коли арктичний холод повернеться в Україну - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, 28-29 січня в Україні очікується суттєве підвищення температури повітря. Можливі опади - дощ, мокрий сніг та льодяний дощ.

У ці дні в Україні практично всюди стовпчики термометрів показуватимуть +0...+3 °C, на півдні очікується +3...+6 °C, в Криму +6...+14 °C. Але вже 30-31 січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження із черговим похолоданням.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 28 січня, майже по всій Україні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Раніше повідомлялося, що погода у Рівненській області до 30 січня буде хмарною, з підвищенням температури. Але з п'ятниці синоптики прогнозують повернення морозів.

Напередодні стало відомо, що температура повітря в Тернопільській області та місті впродовж доби 28 січня буде триматись на рівні від -1 градуса до +4 градусів.

