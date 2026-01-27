На Рівненщину прийде різке потепління, але ненадовго: коли очікувати нових морозів

На початку тижня синоптики прогнозують підвищення температури, а з п'ятниці морози повернуться.

Прогноз погоди у Рівному та області на 27-20 січня / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Погода у Рівненській області впродовж 27-30 січня буде хмарною. У перші дні тижня очікується підвищення температури, а з п'ятниці синоптики прогнозують повернення морозів. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода 27 січня

У вівторок, 27 січня, очікується хмарна погода. Часом йтиме дощ та мокрий сніг. Вночі й зранку синоптики прогнозують можливий слабкий туман, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах - ожеледиця. Вітер буде південно-східний - 7-12 метрів за секунду. Температура коливатиметься від -2° до +3°. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься.

Погода 28 січня

У середу, 28 січня, синоптики прогнозують мінливу хмарність із проясненнями. Часом випадатиме невеликий мокрий сніг та дощ, місцями утворюватиметься слабка ожеледь. На дорогах збережеться ожеледиця, що ускладнить рух транспорту. Вітер південний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура вночі та вдень триматиметься в межах від -3° до +2°. Атмосферний тиск залишатиметься нестійким і трохи падатиме.

Погода 29 січня

У четвер, 29 січня, очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Опади будуть у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу. Дорожнє покриття вкриє ожеледиця, що може призвести до ускладнень у роботі транспорту. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі та вдень коливатиметься від -3° до +2°. Атмосферний тиск падатиме більш відчутно.

Погода 30 січня

Завершення тижня буде зимовим. Хмарність із проясненнями, часом сніг. Дороги вкриє ожеледиця, водіям варто бути особливо уважними. Вітер змінить напрямок на північно-східний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура вночі та вдень триматиметься від -1° до -6°. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься.

Коли в Україні потепліє - прогноз синоптика

Главред писав, що за словами синоптика Наталії Діденко, погода в Україні починає змінюватись. У деякі регіони вже почало заходити потепління, яке найближчими днями посилиться.

У західних областях сьогодні, 27 січня, буде найтепліше. Там температура повітря підвищиться до 1-6 градусів тепла. На сході температура повітря опуститься до -9 градусів, на півночі - 3-6 градусів морозу. У центральних областях температура повітря буде коливатися від 0 до -5 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозами синоптиків, погода в Тернопільській області 27 січня буде хмарною. Також очікуються невеликі опади та слабка ожеледь.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні до 1 лютого супроводжуватиметься туманом та опадами переважно у вигляді дощу. По всій території очікується відлига.

Напередодні стало відомо, що 27 січня у Дніпрі морози дещо послабшають, утім місто й надалі залишатиметься в холодній зоні. Вдень прогнозують до -4°C, уночі - до -7°C.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

