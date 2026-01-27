Пригріє до +4 градусів: на Тернопільщину насувається значне потепління

В Тернопільській області також пройдуть невеликі опади.

https://glavred.net/synoptic/prigreet-do-4-gradusov-na-ternopolshchinu-nadvigaetsya-znachitelnoe-poteplenie-10735808.html Посилання скопійоване

Погода в Тернополі 28 січня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Тернополі у середу

Чи буде на дорогах ожеледиця

Погода в Тернопільській області у середу, 28 січня, буде хмарною, але з проясненнями. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

За словами синоптиків, вночі очікуються невеликі опади, але вдень істотних опадів не передбачається. Вітер буде південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.

відео дня

Водночас, температура повітря в області та місті впродовж доби буде триматись на рівні від -1 градуса до +4 градусів.

Крім того, 28 – 30 січня на дорогах Тернопільщини збережеться ожеледиця. Через це в області оголошено жовтий рівень небезпечності (НМЯ І).

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Скільки триватиме потепління

Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у деякі регіони України вже почало заходити потепління, яке з часом посилиться.

За її словами, у найближчі дні в Україні вдень буде плюсова температура, але із 30 січня температура повітря знову почне падати до "мінусів".

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, на Полтавщину починає заходити тепла повітряна маса з південного заходу. Але разом із довгоочікуваним теплом вона принесе ускладнення погодних умов.

У Дніпрі очікуються справжні "температурні гойдалки": від міцних морозів — до лютневої відлиги з дощами та плюсовими показниками.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж тижня, до 1 лютого, супроводжуватиметься туманом та опадами переважно у вигляді дощу.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред