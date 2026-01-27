Пригріє до +4 градусів: на Тернопільщину насувається значне потепління

Ви дізнаєтесь:
Погода в Тернопільській області у середу, 28 січня, буде хмарною, але з проясненнями. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
За словами синоптиків, вночі очікуються невеликі опади, але вдень істотних опадів не передбачається. Вітер буде південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.
Водночас, температура повітря в області та місті впродовж доби буде триматись на рівні від -1 градуса до +4 градусів.
Крім того, 28 – 30 січня на дорогах Тернопільщини збережеться ожеледиця. Через це в області оголошено жовтий рівень небезпечності (НМЯ І).
Скільки триватиме потепління
Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у деякі регіони України вже почало заходити потепління, яке з часом посилиться.
За її словами, у найближчі дні в Україні вдень буде плюсова температура, але із 30 січня температура повітря знову почне падати до "мінусів".
Як повідомляв Главред, на Полтавщину починає заходити тепла повітряна маса з південного заходу. Але разом із довгоочікуваним теплом вона принесе ускладнення погодних умов.
У Дніпрі очікуються справжні "температурні гойдалки": від міцних морозів — до лютневої відлиги з дощами та плюсовими показниками.
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж тижня, до 1 лютого, супроводжуватиметься туманом та опадами переважно у вигляді дощу.
