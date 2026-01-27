Рус
Київ та інші регіони перетворяться на каток - прогноз погоди в Україні на 28 січня

Юрій Берендій
27 січня 2026, 16:57оновлено 27 січня, 17:56
Укргідрометцентр попереджає, що 28 січня майже по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через погіршення погодніх умов, туман та ожеледицю.
Прогноз погоди в Україні на 28 січня - якою буде погода в Києві завтра/ Фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Майже по всій території України оголошено жовтий рівень небезпеки
  • Синоптики прогнозують в Україні 28 січня тумани та ожеледицю

На завтра, 28 січня майже по всій території України оголошено жовтий рівень небезпеки через небезпечні метеорологічні явища. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Прогноз погоди 28 січня

Синоптики застерігають, що 28 січня на Правобережжі очікується туман із видимістю 200–500 метрів, у більшості центральних, північних та Харківській областях прогнозують ожеледь, а на дорогах по всій країні, за винятком півдня та Закарпаття, буде ожеледиця. Рівень небезпечності — жовтий.

/ Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди для Києва 28 січня

В Укргідрометцентрі також повідомили, що на Київщині та в Києві 28 січня буде хмарно, можливі незначні опади переважно у вигляді дощу, туман і ожеледь.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер переважно південний, 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень — від 2 градусів морозу до 3 тепла. У столиці вночі очікується 3–5 градусів морозу, вдень — близько нуля.

/ Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про підвищену небезпеку для населення через туман з обмеженою видимістю 200–500 метрів і ожеледицю.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у частину регіонів України уже надходить тепліше повітря, а найближчими днями потепління посилюватиметься. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Упродовж наступного тижня, з 26 січня до 1 лютого, по всій країні прогнозують відлигу. Погоду супроводжуватимуть тумани та опади, переважно у вигляді дощу, повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

На Рівненщині з 27 по 30 січня очікується хмарна погода. На початку тижня температура підвищиться, а вже з п’ятниці синоптики передбачають повернення морозів. Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

