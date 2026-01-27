Київ та інші регіони перетворяться на каток - прогноз погоди в Україні на 28 січня

Про що йдеться у матеріалі:
- Майже по всій території України оголошено жовтий рівень небезпеки
- Синоптики прогнозують в Україні 28 січня тумани та ожеледицю
На завтра, 28 січня майже по всій території України оголошено жовтий рівень небезпеки через небезпечні метеорологічні явища. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Прогноз погоди 28 січня
Синоптики застерігають, що 28 січня на Правобережжі очікується туман із видимістю 200–500 метрів, у більшості центральних, північних та Харківській областях прогнозують ожеледь, а на дорогах по всій країні, за винятком півдня та Закарпаття, буде ожеледиця. Рівень небезпечності — жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди для Києва 28 січня
В Укргідрометцентрі також повідомили, що на Київщині та в Києві 28 січня буде хмарно, можливі незначні опади переважно у вигляді дощу, туман і ожеледь.
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.
Вітер переважно південний, 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень — від 2 градусів морозу до 3 тепла. У столиці вночі очікується 3–5 градусів морозу, вдень — близько нуля.
Синоптики попереджають про підвищену небезпеку для населення через туман з обмеженою видимістю 200–500 метрів і ожеледицю.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
