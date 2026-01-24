Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Відключень світла на Полтавщині стане менше, але є умова: прогноз експерта

Анна Косик
24 січня 2026, 14:26
18
Рябцев пояснив, чи підвищення температури повітря зможе вплинути на тривалість відключень.
отключение света
Чи буде у мешканців Полтави та області більше годин зі світлом у найближчий час / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Рябцев:

  • У Полтавській області енергосистема суттєво пошкоджена
  • Поки не закінчаться ремонтні роботи, ситуація зі світлом навряд чи покращиться

Полтавщина серед областей, де ситуація в енергосистемі найскладніша. Про це в етері Українського радіо "Полтава" розповів головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

Він зазначив, що попри усі старання енергетиків у найближчій перспективі не слід очікувати значного поліпшення ситуації з відключеннями. Навіть, не зважаючи на прогнози щодо підвищення температури повітря і можливого зменшення навантаження.

відео дня

"Немає можливості перерозподілити електричну енергію через пошкоджені ключові об’єкти системи передачі і розподілу. Зараз ми маємо ситуацію, коли все залежить від швидкості та якості ремонтних робіт", - наголосив Рябцев.

Водночас пришвидшити роботи не можна з двох причин. По-перше, усі ремонтні бригади вже задіяні. По-друге, пришвидшення може призвести до погіршення якості ремонтів і до нових аварій.

"Тому зараз єдине, що нам, як споживачам, залишається – це чекати, поки енергетики виконають свою роботу", - додав експерт.

Відключень світла на Полтавщині стане менше, але є умова: прогноз експерта
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли скасують графіки відключень світла в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами директор Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, про повне скасування графіків погодинних відключень електроенергії в Україні мова не йтиме у найближчі 2-3 роки.

Однак експерт наголосив, що це найпесимістичніший сценарій. Насправді коли настане тепло, стане трохи легше. Харченко вважає, що лише в окремі місяці року графіки відключень можуть залишатися ще кілька років.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 24 січня після російської атаки майже все місто Чернігів було знеструмлено. Критичні об'єкти інфраструктури розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення.

У цю ніч Київ також потрапив під ворожий удар, внаслідок чого багато місцевих жителів залишилися без світла, тепла та частково води. 88 тисяч родин тимчасово без електроенергії.

Раніше перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що розраховує на перехід найближчими днями від аварійних до погодинних відключень.

Більше новин:

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Полтави Полтавська область відключення світла Відключення світла в Полтаві відключення світла Полтавська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Аварійні відключення раптово накрили області України: де зникло світло

Аварійні відключення раптово накрили області України: де зникло світло

14:00Україна
"Ракети уразили й сам переговорний стіл": Сибіга - про обстріл на тлі зустрічі з РФ

"Ракети уразили й сам переговорний стіл": Сибіга - про обстріл на тлі зустрічі з РФ

13:10Україна
Тиск посилюється: ЗМІ дізналися, чи досягли Україна і РФ компромісу в Абу-Дабі

Тиск посилюється: ЗМІ дізналися, чи досягли Україна і РФ компромісу в Абу-Дабі

11:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар різко полетів вниз, а євро мчить вгору: новий курс валют на 26 січня

Долар різко полетів вниз, а євро мчить вгору: новий курс валют на 26 січня

Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

Домовились ще в серпні: ЗМІ розкрили угоду Трампа і Путіна щодо війни

Домовились ще в серпні: ЗМІ розкрили угоду Трампа і Путіна щодо війни

Відключення світла 24 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Відключення світла 24 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Останні новини

14:26

Відключень світла на Полтавщині стане менше, але є умова: прогноз експерта

14:11

Чи небезпечний увімкнений обігрівач вночі: головні ризики для будинку та здоров'я

14:00

Аварійні відключення раптово накрили області України: де зникло світло

13:29

Як не потрапити в аварію взимку: інструктор назвав п"ять популярних помилок

13:10

"Ракети уразили й сам переговорний стіл": Сибіга - про обстріл на тлі зустрічі з РФ

Путіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна КремляПутіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна Кремля
13:06

В обмінники спішити не варто: прогноз курсу долара і євро до кінця січня

11:58

Тиск посилюється: ЗМІ дізналися, чи досягли Україна і РФ компромісу в Абу-Дабі

11:52

Гороскоп Таро на завтра, 25 січня: Овнам - щедрість, Левам - боротьба зі слабкістю

11:51

Гороскоп на завтра 25 січня: Близнюкам - несподівана зустріч, Дівам - смуток

Реклама
11:26

Коханка чоловіка Алсу виходить заміж за Абрамова

11:23

Як виглядати стильно в мороз: модні правила зимового образу

11:22

Без світла понад 400 тисяч споживачів: Чернігів майже повністю знеструмлений

11:03

Звідки береться запах у квартирі та як позбутися його назавжди: лайфхаки для прибирання

10:37

Сповідь без зайвої провини: що насправді не є гріхом

10:24

Тисячі киян без світла і тепла: ворог серйозно пошкодив інфраструктуру столиці

09:19

Росіяни били по породіллях і переселенцях: Зеленський прокоментував атаку РФФото

09:03

Друге життя старих речей: несподівані ідеї для кашпо з підручних речейФото

08:58

Донька Келлога публічно дорікнула Трампу після нічного обстрілу Києва

08:21

Viber після уроків: чи має вчитель відповідати батькам у вихідні

08:10

Як Україні вийти з енергетичної кризиПогляд

Реклама
07:44

РФ масовано атакувала Україну: під прицілом енергетика, є жертва і пораненіФото

06:10

Чому жодна західна держава не перекриває Китай за масштабом ринкуПогляд

06:02

Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталіВідео

05:27

Розлітаються зі столу першими: рецепт бюджетних, але дуже смачних відбивних

04:40

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці саксофоніста за 31 секунду

03:30

Прихований момент старіння: вчені зробили сенсаційне відкриття

02:22

Науковці розповіли, чому не можна гладити пінгвінів: причини здивують багатьох

01:29

Київ під масованою атакою - над містом десятки Шахедів, на підльоті балістика

01:22

До 13,5 годин на добу без світла: графіки відключень на Львівщині на 24 січня

01:17

У Харкові гримлять вибухи і палає будинок: над Україною ще десятки Шахедів

00:52

Жінка подивилася, чим займається чоловік, поки її немає вдома: відео розсмішило мільйониВідео

00:22

Війна йде до заморозки: експерт пояснив, за ким останнє слово

00:06

Перехід від аварійних до погодинних відключень: українцям розкрили ймовірні терміни

23 січня, п'ятниця
22:47

Тристороння зустріч в Абу-Дабі: Умеров розповів, що обговорили

22:42

Сантехнік розкрив секрет: як прибрати застарілий наліт в унітазі за одну нічВідео

22:30

Світла буде значно більше: графіки відключень на Тернопільщині на 24 січня

21:57

До 15 тисяч і кредит під 0%: в уряді оголосили про підтримку для ФОП

21:45

"Ситуація складна": у Києві сотні багатоповерхівок замерзають без опаленняВідео

21:19

РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: відомі терміни атакиВідео

Реклама
20:54

Енергосистема на межі: у ДТЕК заявили про погіршення ситуації зі світлом

20:50

Копали двір — знайшли скарб: монети під доріжкою оцінили у величезну сумуВідео

20:16

"Українські позиції чіткі": Зеленський розкрив перші деталі переговорів в Абу-Дабі

20:16

Багато годин без світла: нові графіки вимкнення світла у Сумах на 24 січня

20:13

Потужність зросте миттєво: названо простий і швидкий спосіб "оживити" авто

19:56

Українець створив термокапсулу, де можна зігрітися без опаленняВідео

19:48

Максакова назвала головну умову закінчення війни і краху режиму Путіна

19:35

Секрет, який знають одиниці: чи "вбиває" батарею нічна зарядка телефонуВідео

19:21

Україну знову засипатиме снігом: невтішний прогноз на найближчі дні

19:20

Бензин та дизель в Україні стрімко подорожчають: коли ціни на АЗС підуть вгору

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти