Відключень світла на Полтавщині стане менше, але є умова: прогноз експерта

Що сказав Рябцев:
- У Полтавській області енергосистема суттєво пошкоджена
- Поки не закінчаться ремонтні роботи, ситуація зі світлом навряд чи покращиться
Полтавщина серед областей, де ситуація в енергосистемі найскладніша. Про це в етері Українського радіо "Полтава" розповів головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.
Він зазначив, що попри усі старання енергетиків у найближчій перспективі не слід очікувати значного поліпшення ситуації з відключеннями. Навіть, не зважаючи на прогнози щодо підвищення температури повітря і можливого зменшення навантаження.
"Немає можливості перерозподілити електричну енергію через пошкоджені ключові об’єкти системи передачі і розподілу. Зараз ми маємо ситуацію, коли все залежить від швидкості та якості ремонтних робіт", - наголосив Рябцев.
Водночас пришвидшити роботи не можна з двох причин. По-перше, усі ремонтні бригади вже задіяні. По-друге, пришвидшення може призвести до погіршення якості ремонтів і до нових аварій.
"Тому зараз єдине, що нам, як споживачам, залишається – це чекати, поки енергетики виконають свою роботу", - додав експерт.
Коли скасують графіки відключень світла в Україні - думка експерта
Главред писав, що за словами директор Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, про повне скасування графіків погодинних відключень електроенергії в Україні мова не йтиме у найближчі 2-3 роки.
Однак експерт наголосив, що це найпесимістичніший сценарій. Насправді коли настане тепло, стане трохи легше. Харченко вважає, що лише в окремі місяці року графіки відключень можуть залишатися ще кілька років.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 24 січня після російської атаки майже все місто Чернігів було знеструмлено. Критичні об'єкти інфраструктури розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення.
У цю ніч Київ також потрапив під ворожий удар, внаслідок чого багато місцевих жителів залишилися без світла, тепла та частково води. 88 тисяч родин тимчасово без електроенергії.
Раніше перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що розраховує на перехід найближчими днями від аварійних до погодинних відключень.
Про персону: Геннадій Рябцев
Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.
