Тепло зміниться різким похолоданням: названо дату сильних заморозків в Україні

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у четвер
- Коли в Україні можливі заморозки
Погода в Україні наразі дуже різноманітна. Сьогодні частина країни перебуває у хмарності холодного атмосферного фронту, а частина серед сонця і тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні 25 вересня
За її словами, 25 вересня атмосферний фронт зсунеться до південної околиці України, протягне з собою невеликі дощі та рвучкий вітер через центр та схід. Вже 26 вересня вся територія України належатиме сухій сонячній, проте холодній погоді.
"Завтра дощі ймовірні на південному заході, у центрі, на сході та на півдні України. Північні області, значна частина заходу та друга половина дня у центральній частині - у сухій погоді", - йдеться у повідомленні.
Діденко додала, що температура повітря у четвер почне вирівнюватися. Тепла, навіть спекотна, погода на сході та півдні України зміниться різким похолоданням.
25 вересня в Україні очікується впродовж дня +12…+16 градусів, у південній частині +15…+19 градусів.
"Вже найближчої ночі на заході та півночі ймовірні заморозки на грунті, а у нічні години 26-27 вересня заморозки хвилями поширяться на центр та схід", - наголосила синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві 25 вересня очікується суха, сонячна, проте холодна погода. Вночі в столиці передбачається +3…+6 градусів, на околицях міста ймовірні заморозки на грунті, вдень буде +12…+15 градусів.
Бабине літо в Україні
Синоптик Укргідрометцертра Наталія Птуха говорила, що з 20 до 24 вересня в Україні буде бабине літо.
За її словами, це відбувається, коли настає метеорологічна осінь - середньодобова температура протягом кількох днів доби поспіль тримається в межах +15 і не піднімається вище.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 24 вересня буде прохолодною. Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України, крім Закарпатської та південних областей.
Наталія Діденко казала, що 26 та 27 вересня практично вся територія України опиниться під впливом сухого ясного та холодного антициклону з північного заходу Європи.
Водночас синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що тепла літня погода в Україні на початку тижня зміниться на холодну та вітряну ближче до вихідних.
Читайте також:
- Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня
- НБУ раптово змінив курс долара, євро та злотого: яким буде курс валют 24 вересня
- Китайський гороскоп на завтра 25 вересня: Щурам - ревнощі, Зміям - драма
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред