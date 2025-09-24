Тепло зміниться різким похолоданням: названо дату сильних заморозків в Україні

Синоптикиня розповіла, до якої погоди готуватись українцям найближчими днями.

Прогноз погоди в Україні на 25 вересня / фото: pixabay

Якою буде погода у четвер

Коли в Україні можливі заморозки

Погода в Україні наразі дуже різноманітна. Сьогодні частина країни перебуває у хмарності холодного атмосферного фронту, а частина серед сонця і тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні 25 вересня

За її словами, 25 вересня атмосферний фронт зсунеться до південної околиці України, протягне з собою невеликі дощі та рвучкий вітер через центр та схід. Вже 26 вересня вся територія України належатиме сухій сонячній, проте холодній погоді.

"Завтра дощі ймовірні на південному заході, у центрі, на сході та на півдні України. Північні області, значна частина заходу та друга половина дня у центральній частині - у сухій погоді", - йдеться у повідомленні.

Діденко додала, що температура повітря у четвер почне вирівнюватися. Тепла, навіть спекотна, погода на сході та півдні України зміниться різким похолоданням.

Атмосферний фронт / фото: t.me/PohodaNatalka

25 вересня в Україні очікується впродовж дня +12…+16 градусів, у південній частині +15…+19 градусів.

"Вже найближчої ночі на заході та півночі ймовірні заморозки на грунті, а у нічні години 26-27 вересня заморозки хвилями поширяться на центр та схід", - наголосила синоптикиня.

Погода в Україні 25 вересня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 25 вересня очікується суха, сонячна, проте холодна погода. Вночі в столиці передбачається +3…+6 градусів, на околицях міста ймовірні заморозки на грунті, вдень буде +12…+15 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Бабине літо в Україні

Синоптик Укргідрометцертра Наталія Птуха говорила, що з 20 до 24 вересня в Україні буде бабине літо.

За її словами, це відбувається, коли настає метеорологічна осінь - середньодобова температура протягом кількох днів доби поспіль тримається в межах +15 і не піднімається вище.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 24 вересня буде прохолодною. Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України, крім Закарпатської та південних областей.

Наталія Діденко казала, що 26 та 27 вересня практично вся територія України опиниться під впливом сухого ясного та холодного антициклону з північного заходу Європи.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що тепла літня погода в Україні на початку тижня зміниться на холодну та вітряну ближче до вихідних.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

