Заморозки вдарять в Україні: українцям видали важливе попередження

Погода в Україні скоро суттєво зміниться, прийдуть похолодання і дощі. Подекуди можливі заморозки.

Погода в Україні - заморозки вдарять в Україні/ unsplash.com

Погода в Україні скоро різко зміниться. Уже від сьогодні, 23 вересня, на Волині, Рівненщині та на Львівщині атмосферний фронт приніс дощі, щільну хмарність та похолодання.

Уже у середу, 24 вересня, дощі змістяться, опади можливі ще й на півночі України та подекуди в центральних областях. Температура повітря за атмосферним фронтом завтра почне знижуватися і в денні години становитиме лише +12…+16 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

"У середу тепла погода ще втримається на півдні, сході та місцями в центральних областях, +20…+27, на Луганщині до +29 градусів. Проте 25 вересня похолоднішає і там. 25-го вересня прояснить небо на півночі, а 26, 27 вересня практично вся територія України опиниться під впливом сухого ясного та холодного антициклону з північного заходу Європи", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні 24 вересня/ Facebook Діденко

Коли в Україні можливі заморозки

Також Діденко попередила, що у нашій державі можливі заморозки.

"Що означає восени поєднання ясного неба від антициклону та нової повітряної маси арктичного походження? Правильно! Високу ймовірність заморозків. Отже, уважно. Вночі 25-го вересня на півночі, у нічні години 26, 27 вересня на півночі, заході, у центральній частині та на сході України є ймовірність заморозків", – розповіла вона.

Синоптикиня попередила, що вдень також буде холоднувато, очікується +12…+16 градусів.

Погода в Києві 24 вересня

У столиці України в середу, 24 вересня, різко похолоднішає. В цей день у Києві збільшиться хмарність, місцями пройде дощ, денна температура повітря знизиться до +15 градусів.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

