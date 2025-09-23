Заморозки вдарять в Україні: українцям видали важливе попередження

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 24 вересня
- Коли в Україні вдарять похолодання і заморозки
- Де і коли можливі дощі
Погода в Україні скоро різко зміниться. Уже від сьогодні, 23 вересня, на Волині, Рівненщині та на Львівщині атмосферний фронт приніс дощі, щільну хмарність та похолодання.
Уже у середу, 24 вересня, дощі змістяться, опади можливі ще й на півночі України та подекуди в центральних областях. Температура повітря за атмосферним фронтом завтра почне знижуватися і в денні години становитиме лише +12…+16 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"У середу тепла погода ще втримається на півдні, сході та місцями в центральних областях, +20…+27, на Луганщині до +29 градусів. Проте 25 вересня похолоднішає і там. 25-го вересня прояснить небо на півночі, а 26, 27 вересня практично вся територія України опиниться під впливом сухого ясного та холодного антициклону з північного заходу Європи", – зазначила синоптикиня.
Коли в Україні можливі заморозки
Також Діденко попередила, що у нашій державі можливі заморозки.
"Що означає восени поєднання ясного неба від антициклону та нової повітряної маси арктичного походження? Правильно! Високу ймовірність заморозків. Отже, уважно. Вночі 25-го вересня на півночі, у нічні години 26, 27 вересня на півночі, заході, у центральній частині та на сході України є ймовірність заморозків", – розповіла вона.
Синоптикиня попередила, що вдень також буде холоднувато, очікується +12…+16 градусів.
Погода в Києві 24 вересня
У столиці України в середу, 24 вересня, різко похолоднішає. В цей день у Києві збільшиться хмарність, місцями пройде дощ, денна температура повітря знизиться до +15 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, масштабне похолодання і дощі накриють нашу державу – стало відомо, коли в Україні різко погіршиться погода. Скоро погода в Україні різко зміниться – українцям розповіли, до чого варто готуватися.
Також раніше повідомлялося, що вже зовсім скоро вдарять перші заморозки – синоптики назвали дату сильного похолодання. Погода у Львові буде найпрохолоднішою 23 вересня. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.
Нагадаємо, потужний шторм накриває країну – усім варто готуватися до нової магнітної бурі. Ця магнітна буря буде досить сильною. Вона може спровокувати погіршення самопочуття.
Читайте також:
- Де помилка на малюнку сімейної вечері: лише найуважніші знайдуть її за 11 секунд
- Чи правда, що не можна піднімати речі, які впали на цвинтарі: священник пояснив
- Де риба серед восьминогів: тільки одиниці зможуть її побачити
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред