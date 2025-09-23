В Україні різко вдарить мороз: синоптики назвали дату раптового похолодання

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 24 вересня
- Де температура повітря опуститься до +10 градусів
- У яких областях будуть дощі
Погода в Україні 24 вересня буде прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України, крім Закарпатської та південних областей. Там оголосили І рівень небезпечності. У цих областях вночі 25-27 вересня будуть заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси.
За словами синоптикині Наталки Діденко, вже 24 вересня будуть дощі у північних та центральних областях. Температура повітря знизиться до 12-16 градусів тепла. Тепла погода буде на півдні, сході та у центральних областях. Там температура повітря підвищиться до 20-27 градусів тепла. Туди похолодання прийде 25 вересня.
26-27 вересня по всій Україні буде сухо, але холодно. Також є висока ймовірність заморозків на півночі, заході, у центральній та східній частині.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 24 вересня
В Україні 24 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ у західних, північних та Вінницькій областях. Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 8-13°; вдень у північних, більшості західних та центральних областей 11-16°, на решті території 19-24°, на крайньому півдні та сході країни до 27°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +10
За даними meteoprog, 24 вересня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+30 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +10...+15 градусів.
Погода 24 вересня у Києві
У Києві 24 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 8-13°, вдень 11-16°; у Києві вночі 10-12°, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Як повідомляв Главред, Україну накриє похолодання – українцям видали важливе попередження. Скоро погодні умови в нашій країні різко зміняться.
Також раніше повідомлялося, коли в Україну прийде бабине літо – синоптик назвала дати різкої спеки. Коли в Україні потеплішає до +30, розповіла синоптик Укргідрометцентру.
Нагадаємо, в Україні різко зміниться погода – новий прогноз від синоптиків. Погода в Сумах буде найпрохолоднішою 20 вересня. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.
Вас також може зацікавити:
- В Україні різко зміниться погода: новий прогноз від синоптиків
- Україну накриє похолодання: якою буде погода найближчими днями
- Вже зовсім скоро вдарять перші заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодання
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред