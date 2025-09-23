В Україні різко вдарить мороз: синоптики назвали дату раптового похолодання

У багатьох областях України оголосили штормове попередження через заморозки.

Прогноз погоди в Україні на 24 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 24 вересня

Де температура повітря опуститься до +10 градусів

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 24 вересня буде прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України, крім Закарпатської та південних областей. Там оголосили І рівень небезпечності. У цих областях вночі 25-27 вересня будуть заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 24 вересня / фото: ventusky

За словами синоптикині Наталки Діденко, вже 24 вересня будуть дощі у північних та центральних областях. Температура повітря знизиться до 12-16 градусів тепла. Тепла погода буде на півдні, сході та у центральних областях. Там температура повітря підвищиться до 20-27 градусів тепла. Туди похолодання прийде 25 вересня.

26-27 вересня по всій Україні буде сухо, але холодно. Також є висока ймовірність заморозків на півночі, заході, у центральній та східній частині.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 24 вересня

В Україні 24 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ у західних, північних та Вінницькій областях. Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 8-13°; вдень у північних, більшості західних та центральних областей 11-16°, на решті території 19-24°, на крайньому півдні та сході країни до 27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 24 вересня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+30 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +10...+15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 24 вересня / фото: meteoprog

Погода 24 вересня у Києві

У Києві 24 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 11-16°; у Києві вночі 10-12°, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 24 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

