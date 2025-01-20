Одразу кілька магнітних бур труситимуть Землю: вчені сказали, коли чекати

Коли саме очікуються магнітні бурі цього тижня та як мінімізувати їхній вплив – розповідаємо далі.

https://glavred.net/synoptic/srazu-neskolko-magnitnyh-bur-budut-tryasti-zemlyu-uchenye-skazali-kogda-zhdat-10632311.html Посилання скопійоване

Експерти розповіли, коли чекати магнітних бур / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Коротко:

Коли чекати магнітних бур

Як підготуватися до впливу Сонця

Магнітні бурі – це природне явище, яке може впливати на самопочуття людей. Вони нерідко стають причиною головного болю, втоми, перепадів настрою та інших неприємних відчуттів. За даними провідних супутникових систем NOAA, Meteoagent і міжнародних метеорологічних лабораторій, цього тижня спостерігатимуться такі зміни геомагнітної активності.

Коли наступна магнітна буря?

Вчені попереджають, що найближчими днями очікується кілька магнітних коливань, які можуть мати несприятливий вплив:

відео дня

Понеділок, 20 січня – помірна магнітна буря (К-індекс 4). Її можуть відчувати метеозалежні люди.

– помірна магнітна буря (К-індекс 4). Її можуть відчувати метеозалежні люди. Вівторок, 21 січня – слабкі та помірні магнітні коливання.

– слабкі та помірні магнітні коливання. Середа, 22 січня – потужна магнітна буря червоного рівня (К-індекс 6). Найсильніший вплив очікується з 12:00 до 18:00.

– потужна магнітна буря червоного рівня (К-індекс 6). Найсильніший вплив очікується з 12:00 до 18:00. Четвер, 23 січня – слабкі або помірні коливання.

– слабкі або помірні коливання. П'ятниця, 24 січня – слабкі або помірні коливання.

– слабкі або помірні коливання. Субота, 25 січня – магнітна буря червоного рівня (К-індекс 5).

Варто пам’ятати, що прогнози магнітної активності завжди попередні. Сонячна активність може змінюватися дуже швидко, тож дані оновлюються навіть протягом доби. Рекомендується стежити за актуальними повідомленнями та рекомендаціями науковців.

Симптоми магнітних бур / Інфографіка Главред

Як зробити вплив магнітних бур меншим?

Главред радить регулярно слідкувати за станом свого здоров’я та уважно ставитися до самопочуття допоможе легше переносити магнітні бурі.

Ось кілька рекомендацій, які сприятимуть збереженню гарного самопочуття:

Дотримуйтесь режиму дня: намагайтеся щодня лягати спати і прокидатися в один і той самий час. Правильне харчування: обмежте споживання кави, алкоголю та важкої їжі. Збагатіть раціон овочами, фруктами, горіхами, пийте більше води та трав’яного чаю, наприклад, ромашкового чи м’ятного. Піклуйтеся про серце: якщо є серцеві захворювання, консультуйтеся з лікарем та завжди тримайте під рукою необхідні медикаменти. Зберігайте спокій: уникайте стресу, займайтеся медитацією, дихальними практиками або іншими методами релаксації. Будьте активними: віддавайте перевагу легким прогулянкам на свіжому повітрі, розтяжці чи заняттям йогою. Зменшуйте екранний час: скоротіть використання гаджетів, щоб знизити навантаження на нервову систему. Прислухайтеся до себе: якщо відчуваєте слабкість чи нездужання, не перевантажуйте себе фізично та дозволяйте собі відпочити.

Ці прості поради допоможуть зберігати енергію та гарний настрій навіть під час магнітних бур.

До речі, раніше розповідалося, що Земля в зоні небезпеки магнітної бурі. Йдеться про спалахи класу M і X.

Більше цікавих метеоновин:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред