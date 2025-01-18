Сонце 'вибухнуло': Земля в зоні небезпеки магнітної бурі - які наслідки

Коротко:
- Земля під атакою сонячних спалахів
- Планета в очікуванні нових ударів до 19 січня
На Сонці стався імпульсний спалах класу M, який вразив Землю. Про це повідомляє The Watchers.
Подія відбулася 17 січня о 13:35 UTC (15:35 за Києвом) і тривала до 13:39 UTC (15:39 за Києвом).
Згідно з прогнозами, найближчими днями активність на Сонці буде варіюватися від низької до середньої. Однак до 19 січня ще є шанс на спалахи класу M і X.
Наразі немає підтверджень, що спалах супроводжувався корональним викидом маси.
Однак регіон Сонця, де стався цей спалах, все ще здатен генерувати сильні виверження.
Є ймовірність, що нові сонячні спалахи спрямовані на Землю, зменшується.
Як зменшити вплив магнітних бур?
Главред зазначає, що регулярний моніторинг свого здоров'я та уважність до самопочуття допоможуть легше витримувати магнітні бурі.
- Дотримуйтеся стабільного режиму дня: намагайтеся лягати спати в один і той самий час.
- Правильно харчуйтеся: обмежте споживання кави, алкоголю та важкої їжі. Збільшуйте в раціоні кількість овочів, фруктів, горіхів, а також пийте багато води та трав'яного чаю (ромашковий, м'ятний).
- Піклуйтеся про здоров'я серця: якщо є проблеми, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем і майте при собі необхідні ліки.
- Зберігайте спокій: уникайте стресових ситуацій, практикуйте релаксацію, медитацію або дихальні вправи.
- Фізична активність: влаштовуйте легкі прогулянки на свіжому повітрі, розтяжку або йогу.
- Обмежте час перед екранами: зменшуйте використання гаджетів, щоб знизити навантаження на нервову систему.
- Прислухайтеся до свого організму: якщо відчуваєте нездужання, зменшуйте фізичні навантаження і дайте собі час на відпочинок.
Нещодавно вже повідомлялося, що Україна під атакою потужної магнітної бурі. На жаль, шторм сильно затягується.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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