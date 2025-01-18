Сонце 'вибухнуло': Земля в зоні небезпеки магнітної бурі - які наслідки

До 19 січня можуть бути спалахи класу M і X.

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Земля знову потрапила під удар / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Коротко:

Земля під атакою сонячних спалахів

Планета в очікуванні нових ударів до 19 січня

На Сонці стався імпульсний спалах класу M, який вразив Землю. Про це повідомляє The Watchers.

Подія відбулася 17 січня о 13:35 UTC (15:35 за Києвом) і тривала до 13:39 UTC (15:39 за Києвом).

відео дня

Згідно з прогнозами, найближчими днями активність на Сонці буде варіюватися від низької до середньої. Однак до 19 січня ще є шанс на спалахи класу M і X.

Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка Главред

Наразі немає підтверджень, що спалах супроводжувався корональним викидом маси.

Однак регіон Сонця, де стався цей спалах, все ще здатен генерувати сильні виверження.

Є ймовірність, що нові сонячні спалахи спрямовані на Землю, зменшується.

Як зменшити вплив магнітних бур?

Главред зазначає, що регулярний моніторинг свого здоров'я та уважність до самопочуття допоможуть легше витримувати магнітні бурі.

Дотримуйтеся стабільного режиму дня: намагайтеся лягати спати в один і той самий час.

Правильно харчуйтеся: обмежте споживання кави, алкоголю та важкої їжі. Збільшуйте в раціоні кількість овочів, фруктів, горіхів, а також пийте багато води та трав'яного чаю (ромашковий, м'ятний).

Піклуйтеся про здоров'я серця: якщо є проблеми, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем і майте при собі необхідні ліки.

Зберігайте спокій: уникайте стресових ситуацій, практикуйте релаксацію, медитацію або дихальні вправи.

Фізична активність: влаштовуйте легкі прогулянки на свіжому повітрі, розтяжку або йогу.

Обмежте час перед екранами: зменшуйте використання гаджетів, щоб знизити навантаження на нервову систему.

Прислухайтеся до свого організму: якщо відчуваєте нездужання, зменшуйте фізичні навантаження і дайте собі час на відпочинок.

Нещодавно вже повідомлялося, що Україна під атакою потужної магнітної бурі. На жаль, шторм сильно затягується.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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