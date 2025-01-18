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Сонце "вибухнуло": Земля в зоні небезпеки магнітної бурі - які наслідки

Даяна Швець
18 січня 2025, 12:26
221
До 19 січня можуть бути спалахи класу M і X.
Сонце 'вибухнуло': Земля в зоні небезпеки магнітної бурі - які наслідки
Земля знову потрапила під удар / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Коротко:

  • Земля під атакою сонячних спалахів
  • Планета в очікуванні нових ударів до 19 січня

На Сонці стався імпульсний спалах класу M, який вразив Землю. Про це повідомляє The Watchers.

Подія відбулася 17 січня о 13:35 UTC (15:35 за Києвом) і тривала до 13:39 UTC (15:39 за Києвом).

відео дня

Згідно з прогнозами, найближчими днями активність на Сонці буде варіюватися від низької до середньої. Однак до 19 січня ще є шанс на спалахи класу M і X.

Сонце 'вибухнуло': Земля в зоні небезпеки магнітної бурі - які наслідки
Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка Главред

Наразі немає підтверджень, що спалах супроводжувався корональним викидом маси.

Однак регіон Сонця, де стався цей спалах, все ще здатен генерувати сильні виверження.

Є ймовірність, що нові сонячні спалахи спрямовані на Землю, зменшується.

Як зменшити вплив магнітних бур?

Главред зазначає, що регулярний моніторинг свого здоров'я та уважність до самопочуття допоможуть легше витримувати магнітні бурі.

  • Дотримуйтеся стабільного режиму дня: намагайтеся лягати спати в один і той самий час.
  • Правильно харчуйтеся: обмежте споживання кави, алкоголю та важкої їжі. Збільшуйте в раціоні кількість овочів, фруктів, горіхів, а також пийте багато води та трав'яного чаю (ромашковий, м'ятний).
  • Піклуйтеся про здоров'я серця: якщо є проблеми, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем і майте при собі необхідні ліки.
  • Зберігайте спокій: уникайте стресових ситуацій, практикуйте релаксацію, медитацію або дихальні вправи.
  • Фізична активність: влаштовуйте легкі прогулянки на свіжому повітрі, розтяжку або йогу.
  • Обмежте час перед екранами: зменшуйте використання гаджетів, щоб знизити навантаження на нервову систему.
  • Прислухайтеся до свого організму: якщо відчуваєте нездужання, зменшуйте фізичні навантаження і дайте собі час на відпочинок.

Нещодавно вже повідомлялося, що Україна під атакою потужної магнітної бурі. На жаль, шторм сильно затягується.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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