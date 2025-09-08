Сонячно та тепло буде не всюди: названо області, куди увірветься дощова погода

Синоптикиня додала, що температура повітря кардинально не зміниться.

https://glavred.net/synoptic/solnechno-i-teplo-budet-ne-vezde-nazvany-oblasti-kuda-vorvetsya-dozhdlivaya-pogoda-10696208.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 9 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у вівторок

Коли в Україні можливі дощі

Погода в Україні завтра, 9 вересня, буде дощовою. Опади очікуються локальні та періодичні. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Вона наголосила, що в Україні є передумови для дощів в найближчі два дні.

відео дня

"З температурою повітря поки що не буду зазирати далеко наперед, лишень скажу, що якихось кардинальних змін не видно. Коливання, звісно, будуть, проте поки що градуси радуватимуть. Звісно, тих, хто більше любить тепло і не чекає заморозків", - наголосила синоптикиня.

Діденко додала, що у вівторок в Україні вночі очікується +12…+18 градусів, а протягом дня +22…+28 градусів.

Погода в Україні / фото: meteoprog

Погода в Києві

Водночас, у Києві 9 вересня є ймовірність дощу, який, ймовірно, пройде ввечері. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме близько +25 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Синоптикиня також сказала, що 10 вересня дощі пройдуть на півдні, а 11-12 вересня опади очікуються в західних областях.

"Проте все ж у більшості областей України переважатиме суха тепла погода із свіжими ночами та ранками", - підсумувала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода впродовж тижня

Синоптик Ігор Кібальчич раніше говорив, що цього тижня погода буде переважно теплою. Це станеться через підвищення атмосферного тиску.

За його словами, опади покинуть територію України після 10 вересня внаслідок розвитку потужного та малорухомого антициклону у північно-східній частині Європи.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 8 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Водночас, найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+31 градуса.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що поточний тиждень буде помірно теплим, відчутне похолодання орієнтовно передбачається 17-18 вересня.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред