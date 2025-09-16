Вдарить літня спека до майже +30: коли в Україну повернеться тепло – відома дата

В Україну скоро повернеться висока температура повітря, проте також варто бути готовими до сильних опадів.

Погода в Україні - вдарить літня спека до майже +30/ фото: УНІАН

Погода в Україні в найближчі дні відзначиться новими "сюрпризами". Температура повітря скоро суттєво підніметься і стовпчики термометрів навіть досягнуть майже літньої спеки – до +28 градусів.

Проте також варто бути готовими до опадів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха, пише NV.

Вона зазначила, що 17 вересня у більшості північних областей і у Вінницькій області, а 18 вересня і по всій території України стовпчики термометрів будуть показувати +16…+22 градуси. У темний час доби очікується +8…+14, а на півдні до +16 градусів.

"17-18 мокро буде на більшій частині території України. Розраховуємо на помірні, а подекуди навіть значні опади. 18 вересня у західних областях опади припиняться, водночас решта областей ще буде з дощами. 19 вересня вони вщухатимуть", – зазначила синоптикиня.

Коли в Україні знову потепліє

Також вона розповіла, коли в Україні знову потепліє. За словами Птухи, наприкінці тижня буде погода без опадів, дощ очікується лише вночі місцями у південно-східній частині країни у п’ятницю, 19 вересня.

Антициклон принесе суху теплу погоду на вихідні.

"В небі проясниться, знову буде більше сонця, тож денна температура трохи підвищиться: 19-го ще буде +17…+23, а 20 вересня – вже +20…+26. Така синоптична ситуація триватиме принаймні до 24 вересня. Навіть до +24…+28 може прогрітися приземний шар повітря в Україні. І не лише на півдні, а й, наприклад, на Київщині: якщо друга половина робочого тижня буде холодною, то на вихідні тут також повернеться тепло", – розповіла Птуха.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Україну накриває похолодання – стало відомо, де температура повітря опуститься до +8 градусів. Погода у Луцьку буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря вдень опуститься до +16 градусів.

Також раніше повідомлялося про те, що українців попередили про різку зміну погоди. Діденко рекомендує діставати з шафи куртки та не забувати про парасольки.

Нагадаємо, шторм посилюється – Україна під впливом потужної магнітної бурі. Ця затяжна магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я і погіршити самопочуття людини.

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

