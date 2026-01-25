Рус
Морози готують реванш: коли температура в Україні знову впаде до -17 градусів

Марія Николишин
25 січня 2026, 13:03
В Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу.
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні впродовж тижня
  • Коли температура знову почне знижуватися

Погода в Україні упродовж наступного тижня, з 26 січня по 1 лютого, супроводжуватиметься туманом та опадами переважно у вигляді дощу. По всій території очікується відлига. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

"Новий робочий тиждень розпочнеться з масштабного потепління, яке поступово охопить всю територію України, починаючи із західних та південних областей", - йдеться у повідомленні.

За його словами, температура повітря підвищиться до значень вище 0, а опади спостерігатимуться у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу.

Він додав, що на вихідних температура знову почне знижуватися.

Погода в Україні 26 січня

У понеділок, 26 січня, під впливом західної периферії антициклону та малорухомого теплого фронту з півдня очікується хмарна погода, часом пройде невеликий сніг. У центральних, північних та південних регіонах прогнозується ожеледь, на дорогах ожеледиця. Подекуди туман, паморозь. Лише у північно-східній частині країни переважно без опадів.

Температура повітря в північних та східних областях вночі становитиме -12...-17 градусів, вдень -5...-11 градусів. На решті території країни вночі -7...+1 градус, в денні години -4...+4 градуси, на крайньому півдні та на Закарпатті +5...+9 градусів.

Погода 26 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні 27 січня

У вівторок, 27 січня, на сході країни утримається суха та морозна погода, в решті областей пройдуть опади переважно у вигляді дощу. Місцями ожеледь, туман, на дорогах ожеледиця.

Температура повітря у східній частині, а також Сумській та Дніпропетровській областях вночі становитиме -10...-16 градусів, вдень -3...-8 градусів. На решті країни протягом доби -4…+3 градуси.

Погода 27 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні 28 січня

У середу, 28 січня, під впливом теплого фронту з півдня очікується хмарна погода, у більшості областей пройдуть невеликі опади у вигляді дощу, мокрого снігу та мряки. Місцями ожеледь, туман.

Температура повітря вночі у північних та східних областях становитиме -5…-10 градусів, на решті території -4…+2 градуси; вдень у всіх регіонах температура коливатиметься в діапазоні -2…+4 градуси, на півдні Одещини та у Криму +5…+12 градусів.

Погода 28 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні 29 січня

У четвер, 29 січня, у північних, західних та місцями центральних областях пройде невеликий дощ із мокрим снігом, місцями ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. На решті території країни без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень коливатиметься в межах 0…+5 градусів, у південній частині та на Закарпатті +5…+11 градусів.

Погода в Україні 30 січня

У п'ятницю, 30 січня, у більшості областей України очікується невеликий дощ, у північних та західних регіонах опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу.

Температура повітря вночі очікується -2...+3 градусів, в денні години -1...+4 градуси, на крайньому півдні та у Криму +5...+10 градусів.

Погода в Україні 31 січня

У суботу, 31 січня, під впливом малорухомого теплого фронту у більшості областей прогнозується нестійкий характер погоди. Пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, місцями ожеледь, туман, на дорогах ожеледиця.

Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -7…+2 градуси, у південній половині +3…+9 градусів.

Погода в Україні 1 лютого

У неділю, 1 лютого, нестійка та контрастна погода збережеться у більшості регіонів України. Пройдуть опади, на Лівобережжі часом значні.

Температура повітря знизиться і протягом доби коливатиметься в діапазоні -5...-15 градусів, на південному сході близько 0 градусів.

Потепління в Україні

Синоптикиня Наталія Діденко раніше також говорила, що вже з 26 січня, у понеділок, в Україні очікується відчутне потепління до відлиги.

За її прогнозом, на заході потепліє до 0…+5 градусів, у південній частині до +3…+7 градусів, а в Криму до +7…+12 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного гідрометцентру Катерина Ткачук заявляла, що антициклон, що приніс на Житомирщину тривалі морози, поступово слабшає. Попри це, область ще два дні залишатиметься під його впливом — уночі зберігатимуться мінусові температури, випадатиме сніг і посилюватиметься ожеледиця.

Також відомо, що у вихідні, 24-25 січня, погода в Харкові буде хмарною і похмурою. Температура повітря вдень буде -15...- 11 градусів морозу.

У Полтавському обласному центрі з гідрометеорології зазначили, що відріг Сибірського антициклону продовжує блокувати надходження на Полтавщину теплого повітря з південного заходу, тому до кінця поточного тижня зберігатиметься морозна погода.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

