Тепло до +2°С насувається на Полтаву: коли холод покине область

Синоптики попереджають, що разом із потеплінням у найближчі дні очікуються опади.

Прогноз погоди на Полтавщині 27-28 січня / фото: Pixabay.com/tfrdic

На Полтавщину сьогодні, 27 січня, починає заходити тепла повітряна маса з південного заходу. Але разом із довгоочікуваним теплом вона принесе ускладнення погодних умов.

Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології. Вдень 27 січня в південних та західних районах області, а вночі 28 січня на більшості території очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледь.

Тепла повітряна маса на Полтавщині / фото: facebook.com/pgdpoltava?locale=uk_UA

"Вночі та вранці 28 січня місцями спостерігатимуться тумани, а в денні години температури повітря підвищаться до 0-2° тепла. За попередніми даними, відлига триватиме до кінця робочого тижня, а на вихідних температурний режим знов піде на зниження", - йдеться у повідомленні.

Прогноз на 27 січня

Сьогодні очікується хмарна погода, в другій половині дня в південних та західних районах області невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься в межах 2-7 градусів морозу.

Прогноз погоди в Полтаві 27 січня / фото: скріншот з meteoprog

Прогноз на 28 січня

У середу у Полтаві та області все ще буде хмарно і падатиме невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці прогнозують місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується на рівні 2-7 градусів морозу, а вдень - від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Прогноз погоди в Полтаві 28 січня / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україні потепліє - прогноз синоптика

Главред писав, що за словами синоптика Наталії Діденко, погода в Україні починає змінюватись. У деякі регіони вже почало заходити потепління, яке найближчими днями посилиться.

У західних областях сьогодні, 27 січня, буде найтепліше. Там температура повітря підвищиться до 1-6 градусів тепла. На сході температура повітря опуститься до -9 градусів, на півночі - 3-6 градусів морозу. У центральних областях температура повітря буде коливатися від 0 до -5 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

