Погода в Одесі різко зміниться: антициклон Konrad принесе похолодання та дощі

Синоптики попередили про зміну погоди в Одеській області наступного тижня.

https://glavred.net/synoptic/pogoda-v-odesse-rezko-izmenitsya-anticiklon-konrad-prineset-poholodanie-i-dozhdi-10748870.html Посилання скопійоване

Погода в Одесі готує сюрприз: після тепла прийдуть дощі

Коротко:

На вихідних в Одесі буде тепло

З понеділка очікується похолодання

Синоптики прогнозують хмарну погоду та дощі

В Одесі та області найближчими днями – з 14 по 18 березня – погодні умови визначатиме антициклон Konrad.

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, у вихідні ще збережеться тепла сонячна погода. Однак уже з понеділка, 16 березня, очікується хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ, поступове зниження денної температури повітря.

відео дня

В акваторії моря легке хвилювання, безпечні рівні моря, температура морської води 4-6°.

Яка буде погода в Одесі - прогноз / t.me/HMC_Odesa

Погода в Одесі та області 14 березня

Сьогодні в регіоні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями без опадів. Вранці місцями можливий туман.

Вітер — східний, 7–12 м/с.

Температура повітря по області — +10…+15°C.

В Одесі стовпчики термометрів піднімуться до +10…+12°C.

На дорогах області вранці місцями спостерігається туман, внаслідок чого видимість може знижуватися до 200–500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі / sinoptik.ua

Яка буде погода в Одесі в березні 2026 року

Як писав Главред, у перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою та переважно сонячною.

У другій декаді місяця (11–20 березня) денні температурні показники стабільно триматимуться в діапазоні +5…+9°C. Вночі синоптики прогнозують досить холодну погоду.

Кінець першого весняного місяця в Одесі обіцяє бути переважно теплим і сонячним. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +6°C…+8°C. У нічний час повітря все ще залишатиметься прохолодним. Температура повітря становитиме 0°C…+3°C.

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай.

Якою буде погода в Одесі у квітні 2026 року

Погода в Одесі у квітні 2026 року буде переважно сонячною та теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м’якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.

У першій декаді місяця Одеса перебуватиме під впливом антициклону. Вдень повітря прогріється до +12°C…+14°C. Водночас нічна температура повітря буде досить низькою.

У другій декаді квітня (з 11 по 20 квітня) денні показники стабілізуються в межах +12°C…+16°C. Вночі потеплішає до +7°C…+9°C.

Найтеплішою стане третя декада місяця — вона принесе в Одесу справжнє літнє тепло.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред