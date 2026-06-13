Без світла до 2 діб: експерт попередив про повернення відключень на Полтавщині

Є головна причина, чому мешканцям Полтавської області можуть вимикати світло знову.

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Експерт спрогнозував, коли у Полтавській області можуть запровадити нові графіки відключень світла / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Що сказав Рябцев:

Відключення світла у Полтаві та області будуть залежати від ударів РФ

Влітку відключення якщо і будуть, то навряд чи довготривалими

РФ, ймовірно, готує нові атаки по енергетиці після початку опалювального сезону

У Полтавській області досить давно не застосовували графіки відключення електроенергії. Однак ситуація може змінитися у разі тривалих атак країни-агресорки Росії.

Про це в інтерв'ю Суспільному розповів головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. За його словами, перш за все мова йде про превентивні відключення, які дозволють уникати каскадних аварій.

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Експерт зауважив, що у випадку потужних обстрілів у найбільш постраждалих районах Полтавської області постачання може обмежуватися на 24-48 годин, доки триватимуть ремонти.

Прогноз відключень на літо

Рябцев вважає, що наразі немає ознак підготовки РФ до масованих ударів по енергетиці, тому до кінця літа мешканцям Полтавської області не варто чекати відключень світла по 6-8 годин на добу.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Ймовірно, РФ накопичує сили для відновлення таких ударів з початком нового опалювального сезону. У Полтавській області є вразливі точки, які можуть постраждати внаслідок обстрілів. Зокрема, мова йде про Кременчуцьку ТЕЦ та деякі об'єкти у Полтаві, які потребують щорічного технічного обслуговування та заміни палива.

Чи може Україна повернутися до відключень влітку - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, відключення світла в Україні можуть повернутися вже найближчими місяцями.

У разі настання спеки, тривалість відключень світла може сягати від 6 до 8 годин на добу. Ключовою причиною майбутніх обмежень є втрати генерації внаслідок російських ударів. Українська енергосистема наразі фактично позбавлена можливості самостійно збалансовувати роботу під час найбільшого навантаження.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що влітку українська енергосистема може зіткнутися з дефіцитом до 2 ГВт у пікові години, що призведе до відключень світла. Найбільше ризикують Харків, Одеса та Київ.

Раніше повідомлялося, що при температурі вище +35 градусів в певні години в Україні можуть запроваджувати обмеження. За попереднім прогнозом, максимально світло будуть вимикати для українців до 4 годин на добу.

Напередодні стало відомо, що гарантувати, що відключень взагалі не буде, сьогодні ніхто не може. Наприклад, якщо буде +35 градусів і триматиметься три тижні, то система в якийсь момент просто не витримає і світло почнуть обмежувати.

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Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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