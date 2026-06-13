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"Піддався впливу Усика": Трамп запросив боксера в Білий дім та пошкодував про це

Христина Трохимчук
13 червня 2026, 10:11
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Соціальні мережі бурхливо відреагували на зустріч українського чемпіона з американським президентом.
Олександр Усик у Білому домі
Олександр Усик у Білому домі / колаж: Главред, фото: x.com, Марго Мартін, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Олександр Усик зустрівся з Дональдом Трампом
  • Як відреагували соцмережі

Український боксер Олександр Усик несподівано зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Фотографію їхнього рукостискання опублікувала в X спеціальна помічниця президента США та радниця з комунікацій Марго Мартін.

На знімку видно, як Олександр Усик тисне руку Трампу, у своїй фірмовій манері дивлячись співрозмовнику в очі. Для зустрічі в Білому домі боксер обрав образ, схожий на стиль Володимира Зеленського. Це був не класичний костюм, а вбрання чорного кольору зі зручними кедами.

відео дня

"Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу Олександром Усиком", — написала помічниця Трампа.

Олександр Усик і Дональд Трамп
Олександр Усик і Дональд Трамп / фото: x.com, Марго Мартін

Раніше Олександр Усик відкрито закликав Дональда Трампа особисто відвідати Україну і навіть пропонував йому пожити у своєму будинку.

"Я раджу президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну і пожити в моєму будинку один тиждень. Тільки один тиждень. Я віддам йому свій будинок. Живи, будь ласка, в Україні і спостерігай за тим, що відбувається щоночі", — висловився боксер в інтерв'ю BBC Sport.

Фото американського президента з українським чемпіоном викликало жваве обговорення в мережі. Багато коментаторів зазначили, що з одного знімка стало зрозуміло, хто домінував у розмові. Користувачі активно почали висловлюватися про те, що Трампу могло бути незручно спілкуватися з українським чемпіоном через його чітку позицію щодо війни та підтримки України.

Олександр Усик
Олександр Усик - фото з Трампом / скрін з відео

"Трамп втратив свій запал і владність. Він піддався впливу Усика. Усик дивиться в душу Трампа"

"Чи пробував він своє фірмове рукостискання з різким смиком на Усику?"

"Сподіваюся, Усик стиснув руку Трампа до кісток, поки говорив: "Це подяка за рівень підтримки, яку ви надали моїй батьківщині — Україні"

"Чи повернув йому Трамп його пояс, той самий, який президент Зеленський приніс із собою того дня, коли Трамп і Венс образили його?"

"Усик збирається дати йому ляпаса лівою рукою за те, що Трамп говорить про Україну"

Олександр Усик
Олександр Усик / інфографіка: Главред

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Про особу: Олександр Усик

Олександр Усик — непереможений український боксер-професіонал, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) та The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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