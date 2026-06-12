'Зелене світло' на вступ України до ЄС: відома дата початку переговорів

Переговірний кластер стосуватиметься умов вступу не лише України, а й Молдови.

https://glavred.net/politics/zelenyy-svet-na-vstuplenie-ukrainy-v-es-izvestna-data-nachala-peregovorov-10772498.html Посилання скопійоване

Переговори про вступ України в ЄС / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне:

ЄС відкриє перший переговорний кластер щодо вступу України

Переговори стартують уже 15 червня

Зеленський назвав це рішення важливою підтримкою

Перший переговірний кластер щодо умов вступу України і Молдови в ЄС відкриється у понеділок, 15 червня. Про це у спільній заяві повідомили голова Європейської Ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ з Україною та Молдовою. На першій Міжурядовій конференції в понеділок ми відкриємо кластер з основоположних питань; основи процесу приєднання", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що цей кластер, зокрема, охоплює питання основних цінностей та принципів ЄС - від верховенства права до демократичних інституцій.

"Розширення – це стратегічний вибір. Зближуючи наші країни, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому нашому континенті. У світі, що характеризується зростаючою невизначеністю, розширений Європейський Союз відповідає нашим спільним інтересам", - підкреслюється у заяві.

Реакція Зеленського на початок переговорів про вступ до ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відкриття першого кластера переговорів щодо вступу в ЄС є значною політичною та моральною підтримкою для України.

"Дякую всім нашим людям, які бʼються заради України, працюють на нашу державу і допомагають захищати наші національні інтереси. І дякую всім нашим партнерам в ЄС і кожному лідеру особисто за цей сильний крок заради Європи. Україна захищає себе і тим самим усю Європу – ідею, що європейські народи можуть жити обʼєднано, вільно та у мирі", - написав він.

За його словами, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова.

"Дякуємо Європі і за всю іншу підтримку, яка є справді лідерською та допомагає нам захищати життя. Зроблено і все для відкриття наступних кластерів. Вітаємо також і Молдову із цим кроком, який ми робимо спільно", - додав глава держави.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Чому переговори про вступ можуть стати бути для України

Народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук вважає, що перший кластер переговорів про вступ України до ЄС, де йдеться про загальні реформи, може стати найскладнішими для Києва.

"Наприклад, горезвісне питання корупції. З одного боку, ніхто не очікує, що ми повністю переможемо корупцію і у нас не буде жодного корупційного злочину. Будемо реалістами. Але тоді виникає питання: як оцінити, що Україна успішно виконує свої зобов’язання?", - зауважив він.

За його словами, з одного боку, корупційні скандали, певною мірою шкодять Україні, але вони мають і парадоксальний позитивний ефект – адже це доказ того, що система працює.

Вступ України до ЄС - останні новини

Як повідомляв Главред, політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук говорив, що не можна виключати появи проблем і з ратифікацією вступу України до Європейського Союзу з боку Польщі. Головна причина — це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону.

Також відомо, що Україна може пройти шлях до повноправного членства в ЄС за кілька років і розраховує на політичну мету вступу до 2030 року. Водночас ключовим етапом найближчого часу є офіційний старт переговорів і відкриття першого кластера "Основи" (Fundamentals), який визначає темп усього процесу євроінтеграції.

Водночас віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна планує вже у 2027 році вийти на підписання угоди про вступ до Європейського Союзу

Читайте також:

Про персону: Урсула фон дер Ляєн Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред