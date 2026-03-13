Антициклон визначатиме погоду на Львівщині: прогноз на 14 березня

За прогнозами синоптиків, вихідні пройдуть без істотних опадів.

Прогноз погоди на Львівщині на 14 березня / Фото: Юрій Радівілов

У суботу, 14 березня, погоду на Львівщині визначатиме південно-західна периферія антициклону над Східноєвропейською рівниною. В області буде тепло та без опадів. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У Львівській області очікується мінлива хмарність. Вітер буде південно-східного напрямку, досить відчутний - зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура вночі по області коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Вдень повітря суттєво прогріється - до 14-19° тепла.

Попередження для водіїв

Вночі та вранці область накриє слабкий туман. Через це видимість на дорогах може погіршуватися до 500-1000 метрів. Водіям та пішоходам варто бути особливо уважними та обережними під час руху.

Погода у Львові 14 березня

У Львові субота пройде без істотних опадів, зберігатиметься мінлива хмарність. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від 1° морозу до 1° тепла. Вдень місто наповниться весняним теплом, оскільк температура повітря підніметься до 15-17° тепла.

Погода на Львівщині / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Як повідомляв Главред, найближчими вихідними, 14-15 березня, в Україні очікується суха та сонячна погода, проте температура стане прохолоднішою, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Вдень стовпчики термометрів покажуть +9…+12°С, на заході та півдні - до +17°С.

Також 14 березня на Тернопільщині буде ясна, але вітряна погода. Температура вночі становитиме -1…+4°C, вдень +12…+17°C.

Крім цього, на вихідних у Харкові очікується невелика хмарність, без опадів. За даними Sinoptik, вдень буде ясно, +10…+11° тепла.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

