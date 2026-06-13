Буде стрибок цін на продукти: що та як сильно подорожчає на полицях магазинів

Економіст попередив українців про те, що ціни перепишуть.

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Деякі категорії продуктів в Україні подорожчають / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Новак:

В Україні подорожчають імпортні продукти

Сезонний фактор буде компенсувати підвищення курсу долара

Основні категорії продуктів в Україні не подорожчають

Нещодавно курс долара в Україні різко підскочив. Це викликало побоювання щодо того, що буде з цінами на продукти при доларі на рівні 45 гривень.

Імпортні овочі, фрукти та продукція тривалого зберігання справді подорожчають. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

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За його словами, ціни на ці товари зростуть не миттєво, бо на складах завжди є певні запаси. З іншого боку, велике значення має конкуренція над ринком конкретних продуктів.

"Ще один важливий фактор – сезонність. Зараз суттєво подешевшала і продовжує дешевшати вся овочева група. Так, наприклад, якщо кілька тижнів тому огірки чи помідори коштували 150-200 гривень за кілограм, то зараз уже значно дешевші. Тобто сезонний фактор уже працює. Для кожного продукту вплив курсу буде різним – залежно від частки імпорту, конкуренції та сезонності", - пояснив економіст.

Тобто курсовий стрибок компенсуватиметься сезонним фактором та збільшенням пропозиції на ринку. Крім цього варто враховувати, що на українському продовольчому ринку переважає вітчизняна продукція, а не імпортна.

"Так, наші продукти не завжди дешевші за імпортні, особливо у фруктовому сегменті, але основні категорії – хлібобулочні вироби, м'ясна та молочна продукція – переважно українського виробництва", - наголосив Новак.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які продукти скоро можуть подешевшати в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами заступниці генерального директора Асоціації виробників молока Олени Жупінас, влітку українські супермаркети можуть активніше знижувати ціни на вершкове масло, сметану та інші жирні молочні продукти.

Причиною стане сезонне скорочення попиту на молочну продукцію та накопичення запасів на ринку. Виключенням будуть білі сири – зараз салати з сиром і зеленню стали дуже популярними, тож цей продукт їдять більше.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у червні 2026 року в Україні фіксується швидше зростання цін на хліб порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Попри зростання собівартості, виробники не можуть повністю перекласти витрати на споживача.

Раніше стало відомо, що на українському ринку спостерігається зниження цін на помідори. Причиною стало збільшення пропозиції: у продаж активно надходять томати нового врожаю з літніх тепличних господарств.

Напередодні в Україні почали стрімко знижуватися ціни на тепличні огірки. Причиною здешевлення став так званий сезонний фактор, коли на ринку почала зростати пропозиція овочів із місцевих господарств.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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