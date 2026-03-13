Без опадів і тепло: яка погода буде в Харкові на вихідних

На вихідних у Харкові прогнозується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
У суботу, 14 березня, у Харкові прогнозується невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 12 – 14° тепла.
У неділю, 15 березня, у Харкові прогнозується невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 10 – 15º тепла.
Як прогнозує сайт Sinoptik, 14 березня ясна погода в Харкові спостерігатиметься протягом усього дня.
"Ясна погода в Харкові спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів", – йдеться в повідомленні.
Вітер південно-східний, 3,8 м/с.
Температура повітря вдень 14 березня становитиме +10° ... +11°.
Як прогнозує сайт Sinoptik, 15 березня небо в Харкові буде ясним весь день.
"Небо в Харкові буде ясним весь день, лише до вечора воно затягнеться хмарами. Без опадів", - йдеться в повідомленні.
Температура повітря вдень 15 березня становитиме +2° ... +11°.
Як повідомляв Главред, синоптик Наталія Діденко сказала, що найближчими вихідними в Україні очікується суха і сонячна погода. Водночас температура повітря стане прохолоднішою порівняно з попередніми днями.
Синоптик Віталій Постригань говорив, що погода в Україні з часом зміниться. Після різкого потепління в регіони прийде похолодання.
Також відомо, що погода в Одесі у квітні 2026 року буде переважно сонячною та теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м'якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.
Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області.
Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.
