Вибухало цілу ніч: дрони уразили морський порт Темрюк на Кубані

Під удар Сил оборони цієї ночі потрапили і об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

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Російські об'єкти були під потужним ударом України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

Коротко:

Сили оборони атакували морський порт в Краснодарському краї

Місцева влада повідомила про пожежу, загиблого і пораненого внаслідок атаки

Мелітополь та Крим вночі опинилися під потужною атакою

У ніч на 13 червня українські безпілотники атакували Темрюкський район Краснодарського краю країни-агресорки Росії. Про це повідомив місцевий губернатор Веніамін Кондратєв.

За його даними, внаслідок падіння уламків безпілотників сталося займання на морському терміналі. Внаслідок цього є загиблий, попередньо, постраждали троє людей.

відео дня

"Щодо пожежі, її гасять 96 осіб, задіяно більше 30 одиниць техніки, у тому числі від МНС Росії. На місці продовжують працювати оперативні та спеціальні служби", - додав він.

Коментар губернатора щодо атаки / фото: скріншот

Радник міністра оборони України Сергій Стерненко підтвердив, що Сили оборони України вчергове уразили морський порт Темрюк на Кубані.

"Морський порт Темрюк - це стратегічний універсальний перевантажувальний комплекс на узбережжі Азовського моря, який забезпечує перевалку нафтопродуктів, хімічних вантажів, зерна, вугілля та металу", - зазначив він.

Коментар Сергія Стерненка щодо атаки / фото: скріншот

Атака на ТОТ

Окрім ударів вглиб Росії, Сили оборони, ймовірно, били і по стратегічно важливих об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях. Вночі 13 червня вибухи гриміли у Мелітополі Запорізької області та Криму.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Мелітополь та Крим цієї ночі:

Моніторингові канали повідомляють про влучання у Мелітополі, а також зазначають, що під атакою опинився весь Крим до Керчі. Відповідні відео також з'явилися у соцмережах. Офіційно Україна наразі ці атаки не коментувала.

Україна планує посилити тиск на Крим

Главред писав, що за словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, Сили безпілотних систем продовжують посилювати тиск на російську військову логістику на півдні. Україна розраховує найближчими місяцями значно ускладнити забезпечення російського угруповання на південному напрямку та посилити ізоляцію окупованого Криму.

За останній місяць українська кампанія вже скоротила транспортний потік на трасі "Новоросія" — одному з ключових маршрутів постачання російських військ через окуповані райони півдня України до Криму — більш ніж на дві третини. За його оцінкою, ще приблизно за місяць Україна зможе встановити повний вогневий контроль над цією дорогою.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України у ніч на 12 червня у Республіці Татарстан Росії уразили нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Раніше повідомлялося, що Україна звернеться до союзників із проханням надати додаткові 20 мільярдів доларів для посилення військової переваги над Росією і продовження атак вглиб територій ворога.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони вдарили по НПЗ "Афіпський" (Краснодарський край РФ), об'єктах виробництва безпілотних систем, зокрема в Севастополі, та пунктах управління противника на територіях Донецької та Луганської областей.

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Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 — радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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